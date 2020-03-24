她大推全聯小確幸「辛香料組合包」 網讚：真的超便民

現今許多租屋族都喜歡自己下廚，不僅可以依照自己的口味選擇食材，也比起外食來得健康，不過超市賣的食材幾乎都是以好幾人份為主，如果沒有吃完，就會容易造成食材的浪費。對此，昨（23）日就有一名女網友在臉書社團《 我愛全聯-好物老實説 》中PO文分享購物心得，她表示昨日到全聯去購物時，發現一款「辛香料組合包」，裡面各種做菜時常用到的辛香料一應俱全，加上屬於小份量包裝，對於外宿族來說相當剛好，於是就興奮直呼「對於沒有常開伙的人，真的很方便也很貼心！」

原PO在文中提到，她在全聯發現一款「辛香料小組合包」，而且一包只要52元，方便的程度讓她忍不住大讚「真心覺得對於很常不開伙的人，但偶爾只要用一點的人很方便、貼心！」從照片中可看出，包裝裡除了有平時做菜常看到的蔥、薑、蒜外，還有兩小根辣椒，這樣剛好一人份的份量，對於不常開伙的外宿族可說是相當實用，完全不必擔心食材浪費的問題。

原PO還貼心提醒，其實包裝內的透明分類盒是可以留起來的，可以當作抽屜的收納小物，真的是一物多用。她也坦言，如果自己時間充裕也很想去傳統市場買，不過因為住家附近沒有傳統市場，所以才會覺得這樣小份量的辛香料組合相當方便，是不常開伙的外宿族才需要用的。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，不少網友紛紛大推這項產品實在很貼心，「對於偶爾下廚的人來說真的很方便」、「這個超適合很久沒有煮菜的我」、「就算去傳統市場買一塊薑或一顆蒜，都有可能放到發霉長芽，所以這個真的很便民」、「我也覺得全聯有為了小份量需求的人著想很棒」、「小家庭真的超方便」、「超推這個的，而且食材很新鮮」、「小確幸組合」、「雖然有點貴，不過這樣少少的反而不容易浪費很環保」、「上次在全聯也買了迷你包的嫩薑，真的很方便，也不浪費食材，很適合不常煮飯的家庭」。