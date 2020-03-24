防疫期間機會教育 出版商贈教育部千本繪本

防疫期間，為了讓孩童增加防疫知識，台灣第一本以病毒第一人稱口吻說故事的繪本「和新型冠狀病毒說Bye Bye」出版，並在民進黨立委高嘉瑜媒合下，捐助1000本給教育部發送至基層學校；台灣麥克出版集團董事長黃長發表示，盼透過繪本，協助孩童建立正確的防疫觀念。

高嘉瑜表示，日前訪視台灣麥克出版集團，得知該公司即將出版上市和防疫相關的「和新型冠狀病毒說Bye Bye」繪本，內容不僅生動有趣，更有臺灣感染症學會理事長黃立民的謹慎審訂，於是促成了此次書香傳愛的公益活動。高嘉瑜說，這本書中不僅附有正確洗手和戴口罩的詳細步驟，還會告訴讀者勤洗手和戴口罩的理由及重要性，希望這本繪本讓大小朋友都能確實做到「遠離病毒、健康第一」。

全書採用病毒第一人稱方式敘述，例如「嘿嘿！我們是很小很小肉眼看不見的新型冠狀病毒」、「我們可以從人類的眼睛、鼻子或嘴巴進入身體，最喜歡在呼吸道玩耍」、「我們害怕大家戴口罩，讓我們無處跑」、「我們害怕人們勤洗手，把我們都洗掉」等，適合孩童閱讀。

黃立民表示，孩童的公衛、衛教觀念是需要長時間累積的，能用繪本輕鬆的方式來學習這些概念，是很不錯的想法。