必勝客披薩必點口味？ 老饕答案一面倒：吃過回不去

披薩是不少人喜愛的食物，更是派對聚餐經常出現的美食，對此，有網友好奇詢問「必勝客最吃不膩的口味」，結果問題一出，老饕激推「韓式泡菜燒肉」，直呼「絕不踩雷」。

原PO在PTT發文表示，必勝客推出的口味越來越多樣，但自己最常點海陸大亨跟和風章魚燒，也想嚐鮮不同口味，看到最近廣告猛打三杯雞很是心動，於是詢問廣大鄉民，「必勝客最推薦的披薩口味？」

貼文一出，立刻掀起討論，其中「韓式泡菜燒肉」呼聲最高，「韓式泡菜燒肉神好吃口味」、「韓式泡菜燒肉涼掉都好吃」、「韓式泡菜燒肉沒有之一」、「韓式泡菜燒肉+1」、「去必勝客只點韓式泡菜燒肉」、「韓式泡菜燒肉萬歲」。

另外也有人推薦不同口味，「如果世界上只剩下一種口味，我會選擇夏威夷」、「唯一支持海鮮」、「最愛法式蝦蟹鮑魚菇」、「還我皇朝海龍宴」、「唯一支持燻雞絲蘑菇」。