「已有預約要等很久！」美髮師防疫顧生命的新用語

受新冠肺炎疫情影響，許多民眾盡量不到密閉場合，除了餐飲、飯店生意受創，美髮業也慘，業者普遍反應，生意掉了4、5成。有美髮業者說，雖然生意不好，但生命也要顧，若看到陌生人上門，會編造善意謊言，「歹勢，已有預約，要等很久」讓人客自動離開。

黃姓美髮師說，17年前SARS期間，美髮生意也很受影響，不過，每天營業時還是會有顧客來洗頭、做臉或是整理頭髮，即使是颱風天、豪雨天，仍會有人冒著大風大雨來消費，但自上月下旬起，已出現整天沒有顧客上門的情形，真的很慘。

黃姓美髮師表示，日前工會開會，選理監事，和10多名同業聊天，也都反映同樣現象。他說，起先以為可能是自己生意較不好，一聽才知道大家都很慘。

有美髮師說，她的美髮店開在社區，對象都是左右鄰居等熟客，但生意也是很不好，即使如此，若有陌生顧客上門，自己還是很怕，會告稱已有人預約，若要做頭髮，會等很久，委婉的讓對方因不想等而離開。這位美髮師說，做生意就是為了賺錢，不過，防疫當頭，還是小心點，生命重要。