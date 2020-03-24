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台大醫院掛號 4月1日起調整為前一日晚間6時開放
民眾想到台大醫院就醫得留意，掛號措施將有調整。台大醫院昨在官網與臉書皆貼出公告，自4月1日起，調整為前一日晚間6時開放掛號。
台大醫院表示，為節省民眾寶貴時間，自109年4月1日起，每日上、下午門診之當日掛號名額，將調整於前一日晚間6時在網路掛號系統、台大醫院行動服務APP及電話語音掛號系統，三處同步開放掛號；建議民眾多加利用上述方式掛號。若掛號額滿，即代表門診當日掛號名額已滿。
而原每日凌晨零時零分，所開放的兩週內之門診預約掛號，台大醫院表示仍照常服務。
台大醫院並貼出貼心小叮嚀，讓民眾參考：如109年4月1日(三)當日門診名額，將於3月31日(二)晚間6時開放掛號；4月6日(一) 當日門診名額，將於4月5日(日)晚間6時開放掛號。
依台大醫院官網網路掛號說明，網路掛號為24小時服務，當日上午門診掛號時間為上午8時30分至10時30分；下午為8時30分至下午3時，額滿為止。
而非當日門診預約時間，則每日凌晨零時零分起提供24小時服務，可預約兩周內門診，額滿為止。如點選醫事人員姓名後顯示「名額已滿」，可嘗試以「查詢同時段可網掛之診別」及「同醫事人員看診資料」功能掛號。
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