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清明將屆 醫授糖友食用春捲五招免踩雷

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
「活力得中山脊椎外科醫院」內科醫師李宇力。照片／業者提供
「活力得中山脊椎外科醫院」內科醫師李宇力。照片／業者提供

隨著清明節日近，大家習慣吃春捲應景，「活力得中山脊椎外科醫院」內科醫師李宇力指出，往年此時都有糖友因吃春捲方式不當，引起血糖異常，誤踩地雷。當前又正值武漢肺炎疫情期間，糖尿病患因免疫力功能較差，不僅較一般人容易感染，感染後危險性亦相對更高，因此清明節這關鍵兩周他提供五招提醒糖友，好好遵守，勿讓血糖波動，讓自己在疫情期間更多一層防護力。

內科醫師李宇力指出，往年此時都有糖友因吃春捲而誤踩地雷，造成血糖突然上升，其原因多半是添加餡料選擇及份量的問題，其實糖友吃春捲若吃得好，反而可達到降血糖的效果，會比吃飯還好。

李宇力醫師表示，尤其這段期間恰好是武漢肺炎的疫情期間，之前中央流行疫情指揮中心即曾發布過一起死亡病例，這起病例不僅年紀大，還有高血壓、糖尿病、洗腎等慢性疾病，所以要拜託糖友須更注意血糖的控制。

李宇力醫師並提供糖友食用春捲時的五招注意訣竅，讓糖友控制好血糖，避免因吃春捲讓血糖吃出問題。

【第一招】：一餐勿超過兩捲。在使用一張春捲皮，加上無糖（或微糖）、無花生粉的條件下，吃兩捲等於吃下半碗飯的糖份，因此一餐食用不能超過兩捲。若為一捲使用兩張春捲皮的包法，則一餐勿超過一捲。

【第二招】：全麥春捲皮優於一般春捲皮。

【第三招】：春捲只能當三餐的正餐吃，不要因為覺得春捲吃起來很清爽就當成正餐間的點心，若將春捲當點心吃，血糖一定升高。

【第四招】：主食食用春捲後，不可再食用米飯

【第五招】：香腸或加工食品、油炸蛋酥、炒油麵、肥肉、糖分及花生粉均不建議當成春捲餡料。瘦肉、滷（水煮）豆皮或豆干則可適量加入。

疫情 醫師 清明節

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