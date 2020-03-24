廣達捐贈平台助健保資料更好用 產學合作先受惠

台灣引以為傲的健保，累積長達25年的台灣全民健康大數據，一直是研究單位及企業希望能夠取得利用的寶貴資產。健保署與廣達電腦簽下為期兩年的合作備忘錄，廣達將捐贈「人工智慧醫療雲運算整合平台系統」，並客製化打造有利健保資料加值的環境，除了有助各界更順暢利用資料，也有助健保署將建置的「主題式醫療資料庫」，當中將包括不受個資法規範的死亡檔資料。不過，多家廠商幾乎無償取自於全民資料的研究，產學成果如何回到全民，目前還是未知數。

健保署長李伯璋表示，全民健保1995年開辦以來，每年累積高達8.5億筆就醫紀錄結構化資料，為世界唯一全國性醫療影像巨量資料庫。2018年起加入國發會「亞洲矽谷試驗場域計畫」，建置健保人工智慧技術發展環境，目前已完成16億筆健保醫療影像的去識別化，並於2019年6月起，開放外界申請「健保醫療影像人工智慧應用試辦計畫」，研究團隊可利用去識別化之電腦斷層掃描、磁振造影影像，以發展人工智慧模型。

申請上述試辦計畫只要負擔基本管理費、資料費等基本費用，因此短短半年收案期間就有17家研究團隊申請進場，含醫界10家、學界7家，其中11案有產學合作。合作方向包括建置疾病預測參照模式、驗證與校正醫學影像位置與病灶判讀輔助功能、開發術後風險預測模式等多元醫療輔助功能，未來將導入臨床醫療場域應用等。

健保署企劃組組長張鈺旋表示，有了廣達為健保署客製化整合平台，健保資料庫的不論軟體或硬體，使用上都將變得更簡單靈活，有助共同累積經驗，提升研發效率。健保署也將推出「主題式的醫療資料庫」，張鈺旋表示，這一塊牽涉到很多資料的再利用，也包括死亡檔的資料，因國人十大死因之冠是癌症，格外有研究價值，且因非自然人不受個資法規範，這部分可搜集不具名的死亡檔資料，建立常見癌症基礎資料庫，進行各項研究應用。

不過即便資料去識別化、資訊系統很好用，研究單位和廠商幾乎無場取得的全民健康資料所開發的產品或服務，是否可能還得付錢購買這些成本取之於全民的商品？面對這些疑慮，張鈺旋表示，產學合作是國發會對健保署的期待，健保署會與研究單位或廠商約定智慧財產權的相關歸屬，也會在今年10月舉辦成果發表會，向社會大眾說明。至於如何具體回饋民眾？「下階段再能處理。」