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爸媽比你更頭痛！10大學齡前兒童教到讓人「崩潰」的事情

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

有任何疑難雜症想了解？或是有想看的排名主題？點我題目


總是學不會～再聰明一點～

還記得小時候的自己總是學不會什麼嗎？生活中許多看似簡單的小事，對什麼都還不會的學齡前兒童來說，都是一大挑戰。有些事情在成長的路上，還可以一一克服，像是吃東西不挑食、控制情緒不亂吵哭鬧等等，都是大人也在努力學習的課題；但不久就會進入學校生活的孩子，如何學會最基本的自理能力，例如擦屁股、穿衣服，往往都是父母放手前最掛念也擔憂的事。

今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，到底小孩總是教不會，讓父母超頭痛的事情有哪些？

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學不會

第一名、不挑食

最讓許多家長頭疼不已的事情，絕對就是挑食了！畢竟學齡前身體還在發育，需要均衡的飲食才不會營養不良，偏偏許多具有高營養價值的蔬菜，有如夜裡的妖怪一般，總讓小朋友唯恐避之不及。何況挑食也是不少大人會有的壞習慣，除了苦口婆心解釋多吃蔬菜的好處，最好還是以身作則，當個不挑食的好榜樣。

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第二名、控制情緒

很多人都相當受不了小朋友無理取鬧，例如一不順心就大哭，生氣的時候亂發脾氣摔東西，就算是大人也會有這類情緒控管上的問題。不過對小朋友來說，多半是因為不會表達，才會用宣洩吵鬧的方式來傳達自己的需求，父母可以適當鼓勵或安慰，引導他們用正確的方式來表示自己。

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第三名、擦屁股

小朋友一直學不會擦屁股總讓爸媽們頭疼不已，但其實只要用對方法就可以事半功倍。像是舒潔就出了一款兒童學習專用濕式衛生紙，專為小手設計的小巧尺寸，與一按即開的設計都相當貼心。最重要的是濕擦更能有效清潔，有別於一般的濕紙巾，使用後還可以直接沖馬桶；加上有皮膚科醫生認證，不含酒精、香精，讓小朋友學習的開心，爸媽也能超放心！

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image source:flickr／Claire Spencer

第四名、戒尿布

戒尿布是每個小孩成長的必經之路，卻也經常讓許多父母不知所措。舉凡幾歲應該開始戒尿布、需要花多久的時間、父母要怎麼從旁協助等等，諸如此類的問題總是不斷縈繞在心中。其實孩童戒尿布比較像一段旅程，父母除了提供適當的便盆椅，從旁教導示範，剩下的就是耐心陪伴，順其自然不強迫！

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第五名、拿筷子

拿筷子是每個學齡前小朋友要學會的技能，學會正確使用餐具，未來也才能夠順利融入團體生活。不過對父母來說，雖然看似簡單，但教導前最好重新確認正確的筷子拿法，否則大人的姿勢若不正確，小朋友學起來不僅吃力，未來要改正也會更為困難。

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第六名、綁鞋帶

透過口訣以及反覆練習，教導小朋友綁鞋帶其實不難。不僅可以培養獨立自主的生活態度，對於尚在發育階段的小朋友來說，複雜的動作也可以訓練手部的靈活度，以及眼手配合的協調性。另外對小朋友來說，學會綁鞋帶也是一件相當有成就感的事情！

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第七名、仔細聆聽

就算是大人很多也會有「只顧說自己的，不管別人說什麼」的壞習慣，學習聆聽一直都是件相當重要的事情。如果小朋友急著插嘴，打斷別人說話，一定要用堅定的態度讓他明瞭「你還沒把話說完」，培養耐心的同時也學會尊重別人的禮貌。

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第八名、專心吃飯

對於什麼事情都充滿好奇，精力旺盛的學齡前小朋友來說，要讓他們乖乖坐在餐桌前把飯吃完，常常是一大挑戰。不過父母除了教導正確的飲食規矩，也要注意份量，培養孩子自我控制飲食的能力，跟專心吃飯同樣相當的重要。

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第九名、學習分享

樂於分享一直都是件相當重要的事情，特別是對小孩來說，懂得與人分享，往往也會更容易融入群體。像是有些小朋友可能會因為玩具被拿走，就生氣搶奪，這時候不妨耐心溝通，讓他們理解與人分享的喜悅往往勝過獨自擁有。

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第十名、自己穿衣服

小朋友在學齡前階段迫切需要學會的事情，往往都是與生活獨立自主有關，像是自己穿衣服也屬於這類生活自理的技能。建議可以透過示範，讓小朋友模仿穿脫褲子、拉拉鍊、解鈕扣，只要重複個幾次，每天練習，不久就可以快速上手。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月06日至2020年03月04日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『學齡前最難教的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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