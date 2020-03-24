高雄橋頭空品紅爆 還有11測站亮橘燈

今天高雄空品測站除了美濃為普通等級以外，其他11個測站都達到對敏感族群不健康的橘色等級，橋頭測站甚至「紅爆」，提醒民眾注意。

根據空品監測網資料，截至上午11時為止，全台有19個空品測站為橘色等級，除了高雄11個測站以外，還有南投埔里、竹山、嘉義、台南、善化、屏東、潮州、琉球等地。

環保署表示，今天環境風場由東北風逐漸轉為偏東風，竹苗以北擴散條件較佳，中部以南位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易偏高。

明天南部空品也不佳，風場為偏東風至東南風，西半部地區位於背風側，風速偏弱，擴散條件轉差，汙染物易累積，且清晨易有局部霧影響能見度；清晨竹苗沿海地區受渦流影響，汙染物濃度易上升；午後中部近山區及南部地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升。