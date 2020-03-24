新冠肺炎疫情蔓延 孩子發燒就醫家長擔心感染

新冠病毒肺炎疫情延燒，家中孩子發燒，擔心就醫容易被感染，可是看著孩子不舒服心急如焚，讓家長左右為難。醫師提醒，若發燒且出現嚴重症狀如呼吸喘、意識改變、抽搐，不就醫恐延誤致病情加劇，家長如無法判斷孩子狀況，建議仍需就醫向醫師諮詢。

南投醫院小兒科醫師黃劭威說，早期民眾有發燒會燒壞腦子的誤解，其實腦部受損是感染腦炎或腦膜炎等腦部相關疾病導致，不是體溫上升燒壞腦部了！因腦炎也會合併發燒，所以家長誤以為發燒造成腦部損傷。其實，發燒是人體對病菌入侵時所產生的本能免疫反應，雖然會造成身體不適，不過也是防衛的機制。

黃劭威醫師表示，一般情況下，發燒時可休息、多喝水或物理性方法協助降溫，也不代表越高燒疾病嚴重度就越高！家長可以密切觀察孩子的食慾、活動力以及精神狀態，並持續記錄體溫變化情形，而腦炎、泌尿道感染、川崎症、惡性腫瘤等疾病也會出現發燒之病徵。

他建，議當發現孩子除了發燒伴隨活動力下降、尿量驟減、食慾持續下降、意識不清、持續嘔吐、呼吸困難等症狀或平常不會出現之行為，應儘速就醫由醫師診療。另外，若孩童因為高燒產生不適之症狀或有熱痙攣之病史，可適當給予退燒藥物。

南投醫院積極爭取「醫中計畫」，接受醫學中心等醫院安排專科醫師支援醫療服務，是南投縣少數有能力提供小兒急診24小時服務的區域醫院，黃劭威醫師為三軍總醫院兒童心臟科及兒童急診科醫師，專長為兒童心臟疾病、兒童急診醫學及一般兒科疾病，讓兒童可得到妥善有效醫療，南投醫院也會持續延攬專科醫師，加強兒童急重症醫療處理能力。