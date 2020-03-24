農業基金支出大 農委會：調整產業結構才能撙節

農委會表示，去年從1月開始，就因為氣候異常，農產品生產遲滯、受損，因此幾乎整年都在處理；另外公糧收購去年收購量大，支出較多也有影響，未來還是應該進行農業性的結構調整，才能撙節支出。

農委會副主委陳添壽表示，農業特別收入基金主要有六大基金，主要的農發基金大多固定200億元，農村再生基金約90到100億元，受進口損害每年約支出400億元，去年一年從1月份開始，從梨穗等各項農產都因為氣候失調不穩定有所損害，因此採用基金進行產銷調節，因此支出略多。

陳添壽表示，農業本就有其特殊性，農民靠天吃飯，若沒有這些基金挹注，農民會更辛苦；去年支出比較多的，應該還是在公糧收購數量多，因此多支出了45億多；未來因應極端氣候，農業還是應該進行結構性的調整，比如非露天飼養，或者溫網室，減少氣候帶來的不確定性。

台大農經系系主任雷立芬表示，由此可知，去年並不是農產品沒有產銷失衡，是因為從生產端就先用公務經費先處理掉，作收購或做「土壤改良」，並非沒有超產或盛產，這不應該變成慣性，應該去檢討市場是否需要這麼多的量。

她舉例，去年弄得很大的高麗菜登記制度，最後也是不了了之，不是沒有造成高麗菜崩盤，主要是因為已經先花錢處理耕鋤掉了。

雷立芬表示，農業各項基金支出應該好好提出來檢討，單靠政府資金挹注，可以這樣嗎？建議好好去理解農業產業的問題，做檢討與調整， 不要每次都只做收購與補貼，若這樣，農委會可改為「農業福利部」。

她也說，外界都在批評公務人員請領子女的教育補助費，但反過來看看農漁民子女的就學獎助學金，兩者有差多少？更別說一般的勞工朋友，是否也能領有這項獎助學金？