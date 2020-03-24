農業各式補貼救助 去年支出逾487億元

農委會去年推出農業大補貼政策，補貼經費多來自各項農業特別收入基金。根據農委會的農業特別收入基金附屬單位決算顯示，去年一年基金來源決算數546億，比預算增加12億2375萬；基金用途決算為487億8831萬3897.14元；而基金主要財源，83%仰賴公庫挹注，等於來自於納稅人全民補貼。

農委會的農業特別收入基金包括六大基金，農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、農產品受進口損害救助基金，以及農村再生基金；其中包括農業發展基金，以及農產品受進口損害救助基金兩項，到去年底期末基金餘額短絀。

農業特別收入基金附屬單位決算書顯示，去年一年基金來源決算數546億，比預算增加12億2375萬，農委會表示，是因為去年農業災害情況嚴重，農業天然災害救助基金救助經費不足部分，依災害防救法移緩濟急，及向行政院申請動支災害準備金支應，因此國庫撥款較多。

基金用途決算為487億8831萬3897.14元（花費），比預算增加19.34%，花了487億，比預算增加79億，是過去五年最多；預算賸餘58億多元， 比原本預算賸餘125億1630萬 6000 元 ，減少66億8346萬9336.52元，約減少53.40％，也是過去五年基金賸餘最少。

以公糧收購為例，因為去年稻穀「收購無上限」，原本預計收購24萬4000噸稻穀，最後收57萬4588噸，暴增135.49％；糧政業務計畫預算也從128億7000萬，增為174億元。

另外，農委會宣稱去年農產品價格平穩，農委會基金預算決算資料顯示，去年啟動包括高麗菜、柑桔、鳳梨、香蕉、芭樂、火龍果、芒果、檸檬、文旦、麻竹筍、生食甘蔗等收購或補貼，農委會稱之為產銷調節措施；為了穩定豬肉及大宗養殖魚產銷，也進行產銷調節，一共支出6億7016 萬9903元。

還有農漁民子女就學獎助學金去年改為「人人有獎」，去年共發10億7447萬2500元；農業天然災害救助，包括農業天然災害現金救助，協助農民復耕，農業天然災害低利貸款，由基金給予低利貸款利息補貼差額，實際支出26億6753萬2761元 ；另有核貸13.74億元，協助農民購買農機798台。