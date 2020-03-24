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「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

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高鐵拍板4月6日起全面量體溫 五站採紅外線

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵拍板，4月6日起全面量測體溫。本報資料照片
高鐵拍板，4月6日起全面量測體溫。本報資料照片

新冠肺炎疫情肆虐，交通各部會也超前部署。台灣高鐵公司昨天拍板，4月6日起全面測量體溫，五個站採紅外線測溫，剩下七個站先使用額溫槍測量，若額溫超過37.5度，將勸導旅客返家休養或就醫。

高鐵說，公司預計4月6起針對進站旅客全面實施體溫測量，目前全台12座車站中，桃園、台北、台中站已接續完成紅外線體溫量測儀裝設，預計本周將再完成左營、台南二站裝設。4月6日起，尚未安裝紅外線體溫量測儀的車站，也已在各站進站閘門處備妥數量充足的額溫槍，將以人工方式對進站旅客逐一測量額溫。

高鐵說，預計於4月下旬前，全線12座車站、24處進站閘門全部完成紅外線體溫量測儀安裝，屆時將可再提升防疫效能。

高鐵說，若測得額溫超過37.5度，將勸導旅客返家休養或就醫，後續衍生退票則免收手續費，請旅客配合相關措施，共同維護大眾健康安全。

高鐵昨天也宣布，因應疫情衝擊，運量自2月起明顯下滑，將於4月18日（周六）起進行短期班表調整，周末離峰時段調減41班車次，占目前每周總班次1016班僅約4%，其中又以周六影響最大，預訂實施至6月21日（周日），也就是端午連假前。

高鐵 疫情 新冠肺炎

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