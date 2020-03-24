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「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

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獨／台鐵5月1日起全面量體溫 無人站擬列車長負責引反彈

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部指示台鐵5月1日起全面量測體溫。圖／讀者提供
交通部指示台鐵5月1日起全面量測體溫。圖／讀者提供

新冠肺炎疫情升溫，交通部近日來函，指示台鐵5月1日起，所有車站實施體溫量測。除了大站設有紅外線測溫，其餘皆採額溫槍量測，其中招呼站（無人站）因為無配置站員，恐由列車長幫忙量，引發第一線人員反彈。對此，台鐵局表示，將配合交通部指示辦理，相關配套措施正妥善研擬中。

根據本報取得資料，交通部政務次長王國材19日指示自5月1日起，台鐵局各站、各車全面實施體溫量測，為測量招呼照上車旅客體溫需要，請各車班組盡速統計所需額溫槍數量，以每日區間車工作班數量為基準估算（含預備數量）。

消息一出，有列車長說，台鐵241個車站中，招呼站就占47個，以北部旅客量最大，像海科館站假日期間人潮眾多，平均一天進站人數約千人，如果旅客從四面八方，實在分身乏術，有執行上困難。另一名列車長說，體溫超標未有強制拒載措施，旅客執意搭車仍無法可管，體溫測量形同虛設。

不過也有列車長說，增加測量體溫的工作不會造成太大負擔，但台鐵需要去思考相關配套，例如可否採雙人乘務，若人力不允許，在停留招呼站的時候是否可以廣播讓旅客集中管制，好方便測量體溫。另外，也要備妥防疫用品，避免列車長因協助量體溫而感染。

對此，王國材說，隨著疫情越來越嚴峻，要求各交通所屬單位超前部署，「大站紅外線，小站人量」，台鐵因為車站過多，設備來不及準備，需要到5月1日才能全面測量體溫。不過旅客可以放心，清明前在旅運較大的20餘個車站，會陸續配置第一批紅外線熱顯像儀。

至於列車長的擔憂，王國材說，當初開會沒討論到招呼站這塊，相信台鐵會有相關配套。招呼站受到疫情影響，旅客數逐漸降低，應該可以找到方法克服。

台鐵局說，目前正按照交通部指示，針對人員、物資、設備、訓練等相關配套，正積極妥善研擬。目前規畫4月1日起針對22個大型車站實施進站旅客量測體溫，除了原先基隆、汐止、南港、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、新左營、高雄、屏東、宜蘭、花蓮及台東，再新增斗六及羅東站。

王國材說，根據3月17日會議結論，因應清明連假疏運大量旅客流動，各類大眾運輸應有擴大實施量測旅客體溫的必要。除台鐵局外，台灣高鐵公司、民航局（國內航線部分、航港局、公路總局、高速公路局及中華郵政公司於4月1日前，開始實施大型（主要）車站、機場、港口場站、 高速公路服務區、郵局營業處所量測體溫。

他說，5月1日前所有交通場站及郵局營業處所全面實施，並統一於搭乘運具（進入閘門、管制區前）前量測。至於台北捷運部分，原則尊重台北市政府規劃，惟仍建議儘可能實施。會中相關單位皆同意時間點規畫。

台鐵人認為全面量體溫前應先規劃好配套。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
台鐵人認為全面量體溫前應先規劃好配套。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

台鐵 列車 新冠肺炎

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