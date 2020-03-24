國研院與台大醫院合作 加速創新精準療法應用於人體

國家實驗研究院國家實驗動物中心今天與台大醫院新竹分院簽訂合作備忘錄，雙方將運用國研院動物中心最新建置的「雙向性血管造影系統」，以動物器官測試驗證台大新竹分院開發的心血管、腦血管及支氣管疾病的創新精準療法，讓此療法提早應用於人體醫療。

國研院表示，創新療法往往先透過動物試驗測試、修正，最終應用於臨床病人的治療。在此過程中，動物試驗和人體醫療間有效的轉換銜接非常關鍵。

台大新竹分院近年來開發各種創新療法，並建立透析血管、心臟衰竭、心電生理治療及支氣管導航定位手術等研究團隊。這些創新療法在運用到病人身上之前，必須先在動物身上精準測試驗證，以確認其治療效果，並預防可能引發的不良後果。

國研院表示，傳統上以動物進行試驗手術時，會在術前使用電腦斷層掃瞄或磁振造影繪製出動物器官的3D影像，並規畫手術路徑。但動物和人類的器官不完全一樣，醫師以動物器官進行試驗手術時，若僅憑事先繪製的3D影像，較難掌握實際的手術情形，有可能會產生誤差而造成手術風險。

為了滿足近年來在腫瘤、心血管、支氣管與腦神經科學研究的動物試驗研究需求，國研院動物中心新建置動物試驗專用的「雙向性血管造影系統」。此系統可事先提供動物器官的3D影像，供醫師規劃手術路徑，也可在手術過程中即時以低劑量X光拍照，並繪製動物器官的3D影像。

國研院表示，在此系統輔助下，醫師只要穿著防護衣，即可邊動手術、邊透過螢幕清楚看到手術進行情形，可大幅提高手術成功率，順利達到精準測試驗證創新療法的目的。

國研院動物中心與台大新竹分院初步規畫，將利用「雙向性血管造影系統」開發支氣管導航定位技術、心肌梗塞誘發心律不整精準療法，以及出血性腦損傷前驅診斷方法。