入住被要求取消訂房...一句話結局反轉 醫師：有機會一定再住

新冠肺炎疫情肆虐全球，在第一線的醫護人員及子女常遭到歧視或排擠，日前就有一位麻醉科醫師表示「收穫滿滿的歧視與厭惡的電話」，然而，也有令人溫暖的故事。台南一名醫師北上探親入住台北一家飯店，誠實填寫職業別後，被櫃台人員要求取消網站訂房，他原以為飯店不希望他入住，結果卻讓他大感意外。

一位潘姓醫師在臉書貼文，提到自己為了家人的健康問題，跑了三趟台北，兩次當天來回，第三次選擇在訂房網站上訂了一間飯店。在辦理入住的時候，和其他飯店一樣，都會要求填寫個人旅遊史調查表，其中一項是調查職業，有航空業、金融業等，他照實填寫了醫療業，「大概是比較有機會接觸到新冠病毒病人的行業，需要再問更仔細一點吧」，並想說可能飯店問完會希望他不要入住。

飯店服務人員看到醫師填寫的資料後，再向他確認一次職業，他表示「對，我是在診所上班的醫師」。對方接著說「那麻煩您把訂房網站上的訂房取消，我們針對醫療服務人員有一個專案，比您原先預訂的價格便宜500元，而且房型會再升等」。原以為會被拒絕入住，沒想到是這樣的結局，潘醫師說，他下次有機會一定會再來住，也見證了人性有黑暗也有光明。

醫師希望在這非常時期，能帶給醫護人員及這個社會多一點正能量，也發現這間飯店顧客評分超過9分，分數比大多數的五星級飯店還高「真的是不簡單」，網友看了紛紛留言「看到請把訂房取消，心涼了半截......」、「捏了一把冷汗，還好後來超溫馨的」、「昨天才看到一個醫師住飯店被諷刺」、「感覺最近應該有很多醫護人員不敢回家住」、「這家飯店很優喔！感謝全體醫護人員的辛勞！」、「揪甘心欸」、「這是人開的店！」、「台灣有你們在真好」。