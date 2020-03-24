疫情影響！AirAsia停飛一個月 推「機票隨你改」方案

因應疫情，亞洲低成本航空AirAsia國際線停飛一個月，昨日宣布，所有於3月22日或之前訂購「2020年4月30日前出發的乘客」，將提供最大的旅行彈性，並盡可能降低因為政府旅遊限制以及疫情狀況所造成的影響，但此不適用於泰亞航國內班機，代號FD。

AirAsia表示，符合條件的乘客，可透過AVA虛擬客服選擇下面兩種方案：

1.無限次數修改航班：AirAsia提供無限次數修改航班免手續費服務，乘客可於航班出發48小時前更改為2020年10月31日前出發之同一航線任何航班，無需繳交任何費用，視航班機位狀況而定。

2.信用帳戶：AirAsia也提供將機票轉為信用帳戶的選擇，信用帳戶是將票價轉為信用點數的一種會員服務，有效期間為入帳後365天內，可重新訂購官網已發佈航班時間的任何一個日期與航班，即兌換機票之出發日期不受限於365天內，官網上所有販售機票皆可兌換。