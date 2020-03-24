台東鹿野鳳梨因疫情滯銷？農委會主委臉書怒：假消息！

網路近日流傳台東鹿野地區鳳梨因新冠肺炎疫情疫情滯銷，要大家救救製作有機鳳梨乾的老農民。農委會主委陳吉仲透過個人臉書嚴正地告訴大家，這是百分之百的假消息。呼籲大家不要受騙。台東縣政府農業處表示，已報請縣察警局協助調查。

陳吉仲臉書寫道，「經查，該網頁所使用的老農民照片，是盜用中國一位攝影師所拍攝肖像，且被廣泛濫用在各種商品的不實宣傳，包括農產品、硯台、宣紙等等。這次的鳳梨詐騙網頁，甚至是直接把在中國流傳的簡體字詐騙圖改成繁體，如此囂張的行徑，不論是不肖商人想趁疫情嚴峻之際發災難財，還是境外有心人士刻意發動的資訊戰，都已經嚴重侵犯到我們台灣的農民！我非常生氣，已經立即指示有關單位，依處理農產詐騙案的程序採取行動。

台東鹿野的鳳梨，往年的產季都在6月左右，目前產出的主要是屏東、高雄等地區，台東產季根本還沒開始，哪來的滯銷？此外，國內鳳梨的批發價格至今仍維持在合理的水準，更高過去年同期。有心人士利用鳳梨滯銷的假消息進行詐騙，打擊農產市場，牟取不法利益，我絕對要求查辦到底。

另外我也要呼籲國人，正牌的台灣鳳梨不只品質優良、價格親民，而且具有非常高的營養價值，請消費者務必認明產銷履歷、生產追溯或其他國產及產地標章，多多搶購我們一等一的真．台灣鳳梨」。

台東縣政府農業處處長許家豪表示，台東鳳梨產期在5至7月，這個假訊息昨天已經接獲農民通報，第一時間報請縣警局刑警大隊協助調查，並也會透過中央農委會，建請國家通訊傳播委員會NCC要求該臉書貼文者下架，呼籲疫情期間勿亂傳假消息及轉貼，或聽信不實消息，以免觸法。