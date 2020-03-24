九成斷郵！疫病衝擊國際郵路史上最大 取消102國家地區郵件收寄

新冠肺炎疫情影響，多國以提升旅遊警示、封城等措施預防境外移入或本土疫情擴大，航空公司被迫部分停航，也影響航空郵件的收寄。中華郵政統計，至今取消了102個國家地區的郵件收寄，遍及五大洲，等於九成斷郵，為國際郵路受病毒衝擊最大的一次。

中華郵政從3月中旬陸續公布暫停收寄的國家地區，蒙古封城開第一槍，3月16日宣布沙烏地阿拉伯、委內瑞拉等亞、非、美洲共15個國家暫時斷郵，20日的最新一波一口氣宣布37個國家，疫情大爆發的歐洲占21國；短短五天內，中華郵政宣布98個國家地區停止收寄發。連同之前因其他因素無法通郵的國家地區，取消102個、占原有通郵對象119個的九成。

過去因伊波拉病毒肆虐，台灣也曾與賴比瑞亞、獅子山共和國斷郵，這次新冠肺炎是全面性的衝擊。中華郵政郵務處表示，受到停航影響，在尋求第三國轉寄也無法克服的情況下，被迫取消部分郵路。但疫病為不可抗力因素，不會對簽約的航空公司求償。

維持郵路的對象國家地區目前交寄正常，不過送到寄達國時，對方的國內運輸仍受疫情影響可能不若以往暢通，郵局窗口會提醒民眾寄達時間可能延誤。大量斷郵從3月中旬才開始，今年1、2月的進口及出國郵件量維持平穩，看不出影響。

目前我國與中港澳、南韓、日本等亞洲國家地區以及美國等仍維持通郵，有郵務士擔心進口函件包裹有病毒附著。郵務處說，2月初就先對中港澳地區寄來的郵袋、郵包先消毒，到各處理單位以後打開郵袋，會對內件再消毒。現已是全面性的做這樣二次消毒的程序，因為已指揮中心宣布全球旅遊疫情建議皆提升至第三級。