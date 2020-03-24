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各地衛生紙搶購 這位雲林業者卻大方推出買8送2特惠
疫情升溫引起衛生紙搶購風潮，但雲林縣一家衛生紙工廠，除強調紙漿和原紙等原料絕對充足之外，也保證不缺貨也不漲價，不但不漲價，甚至還大方送買8箱還送2箱，每箱80包只賣890元，許多在地人都聞風跑去購買。
北港邦尼熊衛生紙工廠負責人吳品峰表示，每遇到市面一些風聲，都會引來搶購，兩年前也曾發生衛生紙搶購，當時是因原物料漲價所致，今年則是疫情因國際發生衛生紙搶購，使國內也引發效應，其實近年來國際衛生紙原物料供貨與價格都很穩定，大家不用擔心。
近來該工廠出貨量也增加三成以上，吳品峰認為這都是民眾恐慌的預期心理，看到別人買自己不買會不安心，目前只有幾家賣場因來不及補貨才買不到，其實大多數賣場都還有貨，只要多跑幾家應該就能買到，或也可直接以電話到工廠訂購，要買多少有多少。
吳品峰還教大家一個變通辦法，他說，其實如果真買不到衛生紙，用面紙也可取代衛生紙，面紙1盒約20元，衛生紙1盒約9元，但面紙多數為200抽，衛生紙只則100抽，折算起來相差不多，不過要注意面紙使用後不要丟進馬桶。
吳品峰在兩年前衛生紙之亂時，曾反向推出買衛生紙送折疊式腳踏車，今年也採取買八送二的贈送方式，在一片搶購風潮中，想要告訴大家「貨真的不缺啦！」
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