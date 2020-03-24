清明節糖友吃春捲 醫授食用5招免踩雷

清明節將近，許多人習慣吃春捲應景，「活力得中山脊椎外科醫院」內科醫師李宇力指出，往年此時都有糖尿病友因吃春捲方式不當，引起血糖異常，誤踩地雷。正值武漢肺炎疫情期間，糖尿病患因免疫力功能較差，不僅較一般人容易感染，感染後危險性相對更高。因此清明節這關鍵兩周，李宇力提供5招提醒糖友，好好遵守，勿讓血糖波動，讓自己在疫情期間更多一層防護力。

李宇力指出，往年此時都有糖友因吃春捲而誤踩地雷，造成血糖突然上升，其原因多半是添加餡料選擇及份量的問題，其實糖友吃春捲若吃得好，反而可達到降血糖的效果，會比吃飯還好。

李宇力表示，尤其這段期間恰好是武漢肺炎的疫情期間，中央流行疫情指揮中心即曾發布過一起死亡病例，這起病例不僅年紀大，還有高血壓、糖尿病、洗腎等慢性疾病，建議糖友須注意血糖的控制。

李宇力提供糖友食用春捲時的5招注意訣竅，讓糖友控制好血糖，避免因吃春捲讓血糖吃出問題。

第一招：一餐勿超過兩捲。在使用一張春捲皮，加上無糖（或微糖）、無花生粉的條件下，吃兩捲等於吃下半碗飯的糖分，因此一餐食用不能超過兩捲。若為一捲使用兩張春捲皮的包法，一餐勿超過一捲。

第二招：全麥春捲皮優於一般春捲皮。

第三招：春捲只能當三餐的正餐吃，不要因為覺得春捲吃起來很清爽就當成正餐間的點心，若將春捲當點心吃，血糖一定升高。

第四招：主食食用春捲後，不可再食用米飯

第五招：香腸或加工食品、油炸蛋酥、炒油麵、肥肉、糖分及花生粉都不建議當成春捲餡料。瘦肉、滷（水煮）豆皮或豆干可適量加入。