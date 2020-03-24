把握週五前穩定天氣 周六北台灣變天

新冠病毒肆虐全球，我以台灣高層能在第一時間「防疫如作戰」嚴格執行加強防堵疫情的一連串措施為榮。我完全配合醫院全面禁止探病，與住院親友視訊也是一種關心的方式，對自身的衛生與健康徹底執行。

2020-03-24 00:36