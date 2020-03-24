聽新聞
test
0:00 / 0:00
把握週五前穩定天氣 周六北台灣變天
今起東北風減弱，氣溫逐漸回升，中央氣象局指出，周五前天氣相對穩定，但周六開始鋒面通過、東北季風增強，北部天氣轉變，夜間、清晨溫度只有16、17度，中南部不影響。
氣象局預報員官欣平表示，今天東北風減弱，轉為偏東風，氣溫逐漸回升，北部高溫達26、27度，中南部30度，今明兩天東半部要留意有局部大雨發生的可能。
官欣平說，周五前天氣相對穩定，周五晚上有一道鋒面通過，再加上東北季風增強，周六北台灣一早就感覺天氣有變化，北部及東半部轉為有短暫陣雨的天氣，其他地區為多雲，夜間、清晨溫度16、17度，感受偏涼，中南部變化不大。
官欣平表示，今起到周六西半部地區清晨及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車及搭機，注意交通資訊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言