周五晚上變天！ 彭啟明：鋒面厚實水氣多 冷空氣較強

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天白天會較周一略晴朗一些，北部26-27度，中南部29-30度，南北有些溫差。

今天大致上轉為偏東風，東半部雲量較多，有些地形的局部偶陣雨，而周三四五轉為偏東南偏南風，會更逐漸明顯回溫，中午高溫到周四五這兩天，西半部都有機會突破30度以上，就3月的天氣來說，非常炎熱，也要注意防曬防中暑。西半部也要留意空氣汙染，這幾天大氣穩定下，午後很容易到敏感族群不健康等級。

下一波變化的時間點會在周五晚上，彭啟明說，另外一波鋒面會接近，這波鋒面可能較為厚實，水氣量較多，預期雨勢也會較為明顯，後面的冷空氣勢力也較強，溫度落差會較明顯，預計低溫可能下看15-16度，空曠區域會接近14-15度，有點涼的感覺，留意周五到周六日的落差。

彭啟明說，隨後下周的天氣也可能變化較為明顯，有鋒面在台灣附近盤據，或是福建廣東的對流雲系移入，是典型春天變化很快速，預測上變動很快的天氣，把握這周有連續幾天的好天氣，這是這兩周最穩定的一段期間。