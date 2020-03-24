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今天高溫上看32度 周六鋒面通過北部轉冷

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
今天白天北台舒適、中南部微熱。記者楊德宜／攝影
今天白天北台舒適、中南部微熱。記者楊德宜／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北風逐漸減弱，迎風面的北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨的機率；北部雲量逐漸減少、新竹以南多雲時晴；白天北台舒適、中南部微熱。北部17至26度、中部18至30度、南部19至32度、東部18至29度。

明天至周五暖氣團逐漸增強，各地多雲時晴、氣溫逐日漸升，高溫30度以上，白天熱早晚稍涼；東半部偶有零星降雨的機率。

周六鋒面通過，東北季風南下；中部以北及東半部轉有局部陣雨；冷空氣雖未達大陸冷氣團的強度，北台灣氣溫仍明顯下降、天氣轉冷，部分平地降至14度左右，需注意氣溫劇烈變化。其他地區雲量略增、氣溫稍降。

周日東北季風轉乾，迎風面雲量漸減，降雨減緩，北台灣偏涼微冷；中南部多雲時晴，白天舒適早晚微冷。下周一東北季風減弱，氣溫回升，西半部多雲時晴，東半部偶有零星降雨的機率。

冷氣團 吳德榮 新竹

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