疫情衝擊！東區名夜店OMNI、KOR接連暫停營業

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「KOR」是亞洲第一間「伸展式酒吧」。圖／取自KOR Taipei臉書粉絲頁
「KOR」是亞洲第一間「伸展式酒吧」。圖／取自KOR Taipei臉書粉絲頁

隨著新冠肺炎疫情持續升溫，全球餐飲、娛樂產業接連受到影響。台北東區知名夜店「OMNI」、「KOR」接連於3月23日晚間宣佈，因為落實政府防疫政策，分別於3月23日、24日起暫停營業。

由theLOOP Inc.團隊所打造的「OMNI」，前身為知名夜店LUXY，乃是台北東區夜生活的代表性名店之一。店內常會有知名DJ駐場表演，因此受到許多派對動物的歡迎。過去OMNI也曾獲得iF 與 Red Dot 紅點國際設計大獎，並在2016年獲得美國Live Design Magazine Excellence Awards評鑑為全球最佳夜店。至於在2016年開幕的「KOR」，則是亞洲第一間「伸展式酒吧」，每晚帶來嘻哈、放克、R&B音樂，並且供應各種調酒與烈酒，也是東區的人氣名店之一。

在3月21日晚間，警方在OMNI查獲一名從新冠肺炎疫區返國、需要居家隔離的男子，因此連帶讓夜店文化成為此波防疫工作下的新話題。3月23日晚間，OMNI發出公告，表示自即日起暫停營業，進行全面消毒與硬體升級。而KOR也發布公告，指出將於3月24日起暫時性停業，並呼籲大家遵守政府的病毒防禦政策。

對於OMNI的停業公告，有網友留言表示「台中都停的差不多了」、「私心覺得貴公司一定要向該位居家檢疫男提高」、「等你們好了，下次再去」

OMNI是台北東區夜生活的代表性名店之一。圖／取自OMNI臉書粉絲頁
OMNI是台北東區夜生活的代表性名店之一。圖／取自OMNI臉書粉絲頁
KOR將於3月24日起暫停營業。圖／取自KOR Taipei臉書粉絲頁
KOR將於3月24日起暫停營業。圖／取自KOR Taipei臉書粉絲頁
OMNI自即日起宣告暫停營業。圖／取自OMNI臉書粉絲頁
OMNI自即日起宣告暫停營業。圖／取自OMNI臉書粉絲頁

夜店 新冠肺炎 東區

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