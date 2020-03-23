疫情衝擊！東區名夜店OMNI、KOR接連暫停營業

隨著新冠肺炎疫情持續升溫，全球餐飲、娛樂產業接連受到影響。台北東區知名夜店「OMNI」、「KOR」接連於3月23日晚間宣佈，因為落實政府防疫政策，分別於3月23日、24日起暫停營業。

由theLOOP Inc.團隊所打造的「OMNI」，前身為知名夜店LUXY，乃是台北東區夜生活的代表性名店之一。店內常會有知名DJ駐場表演，因此受到許多派對動物的歡迎。過去OMNI也曾獲得iF 與 Red Dot 紅點國際設計大獎，並在2016年獲得美國Live Design Magazine Excellence Awards評鑑為全球最佳夜店。至於在2016年開幕的「KOR」，則是亞洲第一間「伸展式酒吧」，每晚帶來嘻哈、放克、R&B音樂，並且供應各種調酒與烈酒，也是東區的人氣名店之一。

在3月21日晚間，警方在OMNI查獲一名從新冠肺炎疫區返國、需要居家隔離的男子，因此連帶讓夜店文化成為此波防疫工作下的新話題。3月23日晚間，OMNI發出公告，表示自即日起暫停營業，進行全面消毒與硬體升級。而KOR也發布公告，指出將於3月24日起暫時性停業，並呼籲大家遵守政府的病毒防禦政策。