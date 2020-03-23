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主動脈瓣狹窄不常見 醫：有胸悶暈眩速就醫

中央社 / 台北23日電
主動脈瓣狹窄發病的症狀通常是胸悶、心臟無力，有心衰竭狀況，也可能暈眩，隨著症狀表現不同，患者平均存活年限僅2到5年。但如果即時介入治療，存活期就會回到正常曲線。 示意圖／ingimage
主動脈瓣狹窄發病的症狀通常是胸悶、心臟無力，有心衰竭狀況，也可能暈眩，隨著症狀表現不同，患者平均存活年限僅2到5年。但如果即時介入治療，存活期就會回到正常曲線。 示意圖／ingimage

已故藝人劉真有嚴重主動脈瓣狹窄，心臟內科醫師蕭成儀說，主動脈瓣狹窄盛行率不高，但有些人會因老化而瓣膜受損，若有胸悶、心臟無力、頭暈等症狀，應就醫檢查。

藝人劉真因嚴重主動脈瓣狹窄，今年2月7日到台北榮民總醫院接受傳統主動脈瓣膜置換手術。但術後因心臟功能恢復不良，先後放置葉克膜及冠狀動脈支架、心室輔助器。後又因腦部栓塞、出血，腦壓上升得開顱手術。無奈最後仍因腦壓過高，藥石罔效，22日深夜病逝，享年44歲。

台北醫學大學附設醫院心臟內科醫師蕭成儀晚間受訪時表示，主動脈瓣狹窄分成2類，一種是因退化性、鈣化性、感染造成，這類病人通常年紀較大，有多重疾病、洗腎、血脂肪過高、有動脈硬化等問題。

蕭成儀說，另一種是先天性。一般健康人的瓣膜有3瓣，但先天性主動脈瓣狹窄者是2瓣，年輕時2瓣的瓣膜很有彈性，瓣膜開合讓血液流通的狀況跟健康人不會有太大差別，但僅2瓣承受壓力高，加速老化、變形，到了中年晚期，就會發病。

主動脈瓣狹窄發病的症狀通常是胸悶、心臟無力，有心衰竭狀況，也可能暈眩，隨著症狀表現不同，患者平均存活年限僅2到5年。但如果即時介入治療，存活期就會回到正常曲線。

蕭成儀說，主動脈瓣狹窄盛行率並不高，先天性的更是少見，但不能因為盛行率不高就忽視。如果是退化性的瓣膜損害，會從中年開始慢慢累積，如果出現心臟無力、頭暈等狀況，應看心臟內科，做心臟超音波就能及早發現瓣膜狀況。

要處理主動脈瓣狹窄，蕭成儀表示，可分成內科跟外科做法。內科是從主動脈植入支架瓣膜，取代病變瓣膜，屬於非侵入性的治療手段，但後續可能得長期吃抗凝血藥物。

外科處置則是開刀修補瓣膜，使其盡量恢復功能而不需換新瓣膜；若瓣膜狀況嚴重耗損，也可利用組織或金屬瓣膜替換，後續也可能需用抗凝血藥物。

劉真術後沒能恢復心臟功能，又有腦部問題，也讓有些民眾擔心心臟手術風險。蕭成儀說，所有手術都有風險，民眾可詳細跟醫師溝通各種術式的優劣，仔細評估最適合病況、年齡的手術方式。

手術 醫師 老化

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