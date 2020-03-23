鍋爐空汙改善期限將至 環保署擬修法展延

部分業者在改善鍋爐空氣汙染物排放時程及實際狀況，反映遭遇事故、蒸汽或氣體燃料管線施工工期較長，或氣體燃料供氣作業較長，並對備用鍋爐適用空汙排放標準有疑慮，環保署今天預告修正「鍋爐空氣汙染物排放標準」，擬增訂展延改善期限規定，規範備用鍋爐空氣汙染物排放標準管理方式，減少業者在鍋爐改善推動上的困難。

為改善空氣品質，環保署依據行政院核定的「空氣汙染防制行動方案」，與經濟部共同推動鍋爐空氣汙染改善工作，並採行政管制與補助並行方式推動。在行政管制部分，環保署107年9月19日訂定發布「鍋爐空氣汙染物排放標準」，要求既存鍋爐在109年7月1日符合標準。

環保署說明，本次修正新增因陳抗事件、改善工程較長、氣體燃料供氣作業較長或其他不可抗力事由，既存鍋爐可申請展延改善期限，或申請變更改善計畫，向地方政府環保局重新核定改善期限，在改善期限內，鍋爐設備空氣汙染排放須符合原適用的「固定汙染源空氣汙染物排放標準」。

另針對業者因不可抗力造成蒸汽供應中斷、原使用鍋爐燃料中斷情形，或維修保養短暫異常期間，得以專案方式繼續操作備用鍋爐，以維持製程生產及營運。此次也修正「改造或汰換鍋爐補助辦法」申請期限等相關規定，以給予適用補助對象更充足時間完成改造或汰換作業。