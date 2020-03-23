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停止轉機若疫情再持續 航空業者：只能砍人了

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
受到新冠肺炎影響，桃機從明天（24日）起禁止旅客登機來台轉機，沒了轉機旅客，航空業者表示，下階段只能砍人了，圖為桃園機場停滿了航空公司的飛機。記者鄭超文／攝影
受到新冠肺炎影響，桃機從明天（24日）起禁止旅客登機來台轉機，沒了轉機旅客，航空業者表示，下階段只能砍人了，圖為桃園機場停滿了航空公司的飛機。記者鄭超文／攝影

由於我國新冠肺炎確診案例有八成是境外移入，中央流行疫情指揮中心將從明天（24日）起禁止旅客登機來台轉機桃園機場入出境人數在昨天（22日）只剩下約6500人次，從明天下午起又少了轉機旅客，航空業與機場商家一片哀嚎，航聯會表示，再持續下去只能砍人了。航空業也透露，現在不只雪上加霜，只求能存活下來等待機會。

根據中央流行疫情指揮中心今天的統計，我國目前有195確診案例，分別為158例境外移入及37例本土病例，境外移入案例達八成，為此，指揮中心宣布，自台北時間24日凌晨0時起，由國外當地起飛的航班至4月7日止，不接受旅客來台轉機，航空公司只剩下明天早上還有來自歐美長程線的旅客可以來台轉機，接下來連轉機的客人都沒有了，桃機航空聯席會主席王國安表示，這對航空業者衝擊很大，尤其長榮航空美國航線佔營收六成，目前很多外籍航空公司的班機已經停飛，加拿大航空及紐希蘭航空剩下的航班只飛到月底，下個月也都不飛，現階段航空公司先採取減薪或放無薪假因應，這樣還不夠的話，就只能砍人了。

根據桃機公司的統計，昨天轉機人數尚有5624人次，今天預報的轉機有4546人次，但是入境旅客只有3431人次，出境旅客也只有2919人次，轉機幾乎是航空公司目前最大的客運來源，明天下午開始沒有了轉機旅客，航空業者透漏，航空業不只雪上加霜，目前只求能存活下來等待機會。長榮航空及中華航空都表明會配合政府防疫政策，停止接受登機來台灣轉機之旅客，長榮航空表示，在現階段非常時期，會儘量維持基本運能，以輸運滯留海外旅客、留學生、台商返台為主要任務，並進一步依防疫政策及市場需求做必要的航班調整。桃園機場目前能停飛機的地方都已經停滿，連部分要整修的滑行道都先停止施工，開放停放飛機。

受到重創的不只航空業者，桃園機場的美食街、免稅店等產業也是快撐不下去，國際機場產業發展協會常務理事詹成吉坦言，面對疫情越來越嚴峻，旅客越來越少，業者的負擔也越來越重，員工來機場上班，卻沒有旅客，沒有生意可做，除了已經撤櫃或是暫時停業的業者，還在苦稱的業者還要負擔水電、公共服務、清潔、照明、空調等等，雖然已經跟機場公司要求補助，但至今仍沒有下文，我們都需要政府的幫忙，否則這樣很難再撐下去。

對於紓困方案何時才能施行，詹成吉說，在疫情不知何時才能結束？旅運限制何時才能解除的情況下，業者們都有前途未卜的恐懼，紓困方案再不實施，業者有無法再撐下去的恐慌。桃園機場公司表示，目前桃園機場紓困方案已經有藍圖，就是會依照簽約當時旅客量，最先從2月開始，如果低於去年平均旅客量百分之50，權利金、租金全免，至於紓困補助，桃園機場公司無法決定，但財政部及經濟部已在研議。

由於紓困方案還處於文書作業，遠水救不了近火，機場業者希望桃機公司能先共體時艱，先就水電部分提供減免，詹成吉表示，開會協調了半天，連水電費都沒有辦法提供紓困，甚至還加收，桃機公司根本是「怪獸電力公司」，業者所繳的每度電費比台電費率還要貴，因為要負擔桃機電力維護人員的費用，根本就不合理。桃機公司回應，桃機只是代收，至於代收有高出的金額，是高、低壓電的維護費用，目前經濟部還在研議減免辦法，待最後決議出爐，桃園機場公司也會做出調整減免。

受到新冠肺炎影響，桃機從明天（24日）起禁止旅客登機來台轉機，沒了轉機旅客，航空業者表示，只求能存活下來等待機會，否則就只能砍人了，圖為桃園機場外機坪停滿了航空公司的飛機。記者鄭超文／攝影
受到新冠肺炎影響，桃機從明天（24日）起禁止旅客登機來台轉機，沒了轉機旅客，航空業者表示，只求能存活下來等待機會，否則就只能砍人了，圖為桃園機場外機坪停滿了航空公司的飛機。記者鄭超文／攝影
受到新冠肺炎影響，桃機從明天（24日）起禁止旅客登機來台轉機，沒了轉機旅客，航空業者表示，下階段只能砍人了，圖為桃園機場停滿了航空公司的飛機。記者鄭超文／攝影
受到新冠肺炎影響，桃機從明天（24日）起禁止旅客登機來台轉機，沒了轉機旅客，航空業者表示，下階段只能砍人了，圖為桃園機場停滿了航空公司的飛機。記者鄭超文／攝影
受到新冠肺炎影響，桃機從明天（24日）起禁止旅客登機來台轉機，沒了轉機旅客，航空業者表示，只求能存活下來等待機會，否則就只能砍人了，圖為桃園機場外機坪停滿了航空公司的飛機。記者鄭超文／攝影
受到新冠肺炎影響，桃機從明天（24日）起禁止旅客登機來台轉機，沒了轉機旅客，航空業者表示，只求能存活下來等待機會，否則就只能砍人了，圖為桃園機場外機坪停滿了航空公司的飛機。記者鄭超文／攝影

桃園機場 轉機

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