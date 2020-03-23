宜蘭鐵路高架、快鐵及高鐵綜合規劃 「三鐵共構」露曙光

Harper’s BAZAAR 3月號邀請到國際超模COCO ROCHA為BAZAAR Taiwan拍攝獨家封面，這位Pose女王以風格多變、難以定義著稱，不過聊到這條模特兒之路的起點，她說自己永遠不會忘記15歲時在台灣展開第一份工作的經驗。「對我來說，那次的經驗像是參與模特兒訓練營般非常緊張、刺激。我記得曾在書中讀到，『你需要一萬個小時的練習，才能在一個領域中成為專家。』對我而言，我的職涯初期就是在台北累積了這一萬個小時。」儘管現在已是超模之姿的她，對於人生際遇仍心懷感激、面向挑戰也無所畏懼。

2020-03-23 16:02