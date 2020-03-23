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宜蘭鐵路高架、快鐵及高鐵綜合規劃 「三鐵共構」露曙光
宜蘭鐵路高架化可行性評估日前獲交通部台鐵局同意，今天中央與地方建設協調會報進一步決議，在接下來的綜合規畫階段，將把鐵路高架、東部快鐵及北宜高鐵同步納入，正式為推動「三鐵共構」的方向定調。
縣府表示，鐵路高架化可行性評估已陸續獲得交通部鐵道局及台鐵局同意，今天會議中針對後續要提報到行政院的內容、程序等進行討論，未來行政院核定後，就由交通部展開綜合規畫。
行政院政務委員吳澤成裁示三點共識，最重要是把「三鐵共構」納入後續的綜合規畫。
一、請宜蘭縣政府於可行性報告中補充東部快鐵與北宜高鐵未來擴充，後續由鐵道局於綜合規畫階段將三鐵共同納入規畫，以建立東西鐵道連結轉運樞紐。
二、請宜蘭縣政府儘速將今日共識於可行性報告補充，以利報部後能儘早送院核定。
三、縣府將在未來行政院核定後，同步展開相關都市計畫個案變更，以利未來鐵道建設與周邊都市發展無縫接軌。
縣府會後表示，縣民盼了十幾年的鐵路高架即將實現，今天會議更取得東部快鐵、北宜高鐵及周邊都市計畫同步啟動的共識，在未來的環島鐵道建設中，宜蘭可望成為東西部鐵道轉運的重要樞紐。
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