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宜蘭鐵路高架、快鐵及高鐵綜合規劃 「三鐵共構」露曙光

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
中央與地方建設協調會報決議在鐵路高架建設接下來的綜合規劃階段，將把鐵路高架、東部快鐵及北宜高鐵同步納入，為「三鐵共構」方向定調，宜蘭可望成為東西部鐵道轉運的重要樞紐。本報資料照
中央與地方建設協調會報決議在鐵路高架建設接下來的綜合規劃階段，將把鐵路高架、東部快鐵及北宜高鐵同步納入，為「三鐵共構」方向定調，宜蘭可望成為東西部鐵道轉運的重要樞紐。本報資料照

宜蘭鐵路高架化可行性評估日前獲交通部台鐵局同意，今天中央與地方建設協調會報進一步決議，在接下來的綜合規畫階段，將把鐵路高架、東部快鐵及北宜高鐵同步納入，正式為推動「三鐵共構」的方向定調。

縣府表示，鐵路高架化可行性評估已陸續獲得交通部鐵道局及台鐵局同意，今天會議中針對後續要提報到行政院的內容、程序等進行討論，未來行政院核定後，就由交通部展開綜合規畫。

行政院政務委員吳澤成裁示三點共識，最重要是把「三鐵共構」納入後續的綜合規畫。

一、請宜蘭縣政府於可行性報告中補充東部快鐵與北宜高鐵未來擴充，後續由鐵道局於綜合規畫階段將三鐵共同納入規畫，以建立東西鐵道連結轉運樞紐。

二、請宜蘭縣政府儘速將今日共識於可行性報告補充，以利報部後能儘早送院核定。

三、縣府將在未來行政院核定後，同步展開相關都市計畫個案變更，以利未來鐵道建設與周邊都市發展無縫接軌。

縣府會後表示，縣民盼了十幾年的鐵路高架即將實現，今天會議更取得東部快鐵、北宜高鐵及周邊都市計畫同步啟動的共識，在未來的環島鐵道建設中，宜蘭可望成為東西部鐵道轉運的重要樞紐。

鐵道 行政院 高鐵

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