4月1日下午湧返鄉車潮！清明連假這些路段、時段塞爆

今年清明連假從4月2日起至4月5日止，共計四天，交通部公路總局今天公布易塞路段及時段，用路人可以盡量避開，以免塞在車龍中。

公路總局預估，清明節連續假期自4月1日下午起開始出現返鄉車潮，觀光風景地區車潮將集中於4月2日至4月4日上午，祭祖掃墓車潮預估於4月3日上午至4月4日或4月5日上午，西部返回工作地車潮則預計於4月5日晚間陸續出現。

公路總局研判省道易壅塞路段包含往來東西部之主要幹道（如：台9線蘇花公路、南迴公路，及台61線西濱快速公路等）；銜接高速公路之路段（如：台65線、台74線、台86線快速公路，台9線及台14線銜接各國道交流道等）、重要觀光熱點鄰近路段，如台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等。

公路總局建議用路人出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢，並請隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路App所提供之即時路況資訊，以及早因應調整行程避免壅塞。

另外，公路總局說台61線西濱快速公路已全線通車，可作為國道1號、3號往來南北中長程旅途的替代道路，建議可多加利用。另目前鳳鼻~香山路段仍為斷鏈路段，須行經台15線平面道路連接南北通車端點，台15線共線路段有多處平面號誌路口，將於假期間實施號誌統一控管及連鎖，並增加主線綠燈秒數，同時封閉台68線南寮端西向南下出口匝道，以維持主線暢通。

竹南~香山北上路段，高速公路局規劃4月3日全日封閉西濱交流道北上匝道，公路總局將透過CMS導引用路人續駛台61線北上轉香山聯絡道銜接國道3號，並發布北上方向國道3號及台61線旅行時間，供用路人選擇行駛路線參考；另外竹南平交路口路段於4月3日及4月4日13時至翌日凌晨1時將封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路、垃圾場及苗11大山腳路六處路口，崎頂路口則於4月3日及4月4日20時至翌日凌晨1時封閉，請用路人多加注意。

為鼓勵民眾提前掃墓以達到分散人潮之效果，公路總局於清明節連續假期前一周六、日（3月28日、29日）及清明節連續假期疏運期間（4月1日至4月5日），推出「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，總計有14家公路客運業者配合提供90條國道客運路線平日優惠價或原票價85折優惠，民眾搭乘所有國道客運路線、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外），將提供基本里程或一段票免費優惠。假期出遊民眾還可搭乘「台灣好行」客運路線，將持續實施電子票證半價優惠措施，總計有39條路線可供選擇。