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再傳禽流感 台南學甲某火雞場撲殺702隻
再傳禽流感疫情；台南市學甲區一處火雞場確診罹患H5N5亞型禽流感，台南市動保處今撲殺702隻，動保處要求各飼主落實禽場內外環境消毒及人員進出管制，避免疫情再發生。
這處火雞場是本月20日發生火雞異常死亡，動保處獲報前往採樣，進行疫情調查及移動管制，採樣送家畜衛生試驗所檢驗，今確診為H5N5亞型禽流感，702隻火雞全數撲殺並運往焚化爐銷燬。
農業局長謝耀清表示，國內仍持續有發生禽流感疫情，顯示環境中仍有禽流感病毒存在，全台今年迄今已有30場高病原性禽流感案例，養禽業者需特別提高警覺去加強防疫工作。
他說，經市長黃偉哲指示，動保處已緊急啟動各項強化防疫及周邊監測採樣措施，並持續派遣消毒車加強本市高風險區域禽場周邊道路噴霧消毒工作，降低環境中病原量，防範禽流感疫情發生。
動保處長吳名彬說，近日氣溫回升，日夜溫差逾10度以上，易造成家禽冷熱緊迫，提醒養禽業者應適時調整帆布或通風設備、降低禽隻飼養密度、嚴格管控人車或器具進出禽場，落實禽場生物安全管控措施，避免病毒傳播。
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