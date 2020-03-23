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悠遊付正式上線 錢包儲值乘車、付款隨手「嗶～」

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
「悠遊付」今年上線App，首波開放Android用戶使用雙北地區的捷運、公車與YouBike公共自行車付款。記者黃筱晴／攝影
「悠遊付」今年上線App，首波開放Android用戶使用雙北地區的捷運、公車與YouBike公共自行車付款。記者黃筱晴／攝影

繼上週Samsung Pay開通悠遊卡功能之後，悠遊卡公司今日也宣布「悠遊付」服務正式全面上路，現在只要下載悠遊付App，完成實名制註冊，綁定指定金融銀行帳戶後即可使用，首波開放雙北地區的捷運、公車與YouBike公共自行車使用，但令許多iOS用戶失望的是，目前仍僅限於Android手機可以「嗶～」乘車。

悠遊付包含了五大功能，包含嗶乘車、帳戶間轉帳、綁定並管理手上的悠遊卡、QR Code掃碼支付，以及綁定台北卡。若手上使用的是具有NFC功能的Android手機（需Andoird 6.0以上），開通後就能透過手機感應支付輕鬆搭乘雙北捷運、公車、YouBike，並透過悠遊付錢包自動加值悠遊卡（悠遊聯名卡不適用），連北捷新推出的常客優惠方案也可以適用。

另外一個對使用者相當實用的功能則是可以一次管理手中現有的悠遊卡，除了基本的一般卡、敬老卡、學生卡之外，連造型卡、NFC SIM卡、Samsung Pay悠遊卡，以及悠遊聯名卡都能綁定管理，最多可綁定20張，輕鬆查詢多張悠遊卡的交易明細、電子發票儲存及對獎。不過嗶乘車時扣的是悠遊付錢包內的儲值金額，並不是叩悠遊卡內的費用，且刷之前需要先把App打開才能刷。

不過，iOS用戶現階段可先使用小額支付功能，悠遊付首波提供包含頂好超市、萊爾富、春芳號等連鎖店家，夜市商圈則有艋舺夜市、寧夏夜市等約2,000個以上微店可以用手機掃碼QR code完成支付，未來台灣大車隊同樣也可用悠遊付支付。首波支援悠遊付金融帳戶儲值的銀行業者，包括第一銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、新光銀行、永豐銀行、台新銀行及中國信託銀行。

即日起至4月30日止，綁定銀行帳戶且自動儲值至悠遊付帳戶，首次自動儲值成功即可獲得悠遊付帳戶儲值金回饋，每人限回饋1次。但預計要到4月之後才會推出1280公共運輸定期票、綁定信用卡消費、未成年人註冊、外國人註冊、自動櫃員機轉帳儲值等更完整的功能。

悠遊付的嗶乘車功能連北捷新推出的常客優惠方案也適用。記者黃筱晴／攝影
悠遊付的嗶乘車功能連北捷新推出的常客優惠方案也適用。記者黃筱晴／攝影
悠遊付也提供小額支付功能，首波可在頂好超市、萊爾富、春芳號等連鎖店家、艋舺夜市、寧夏夜市等約2,000個微店用手機掃碼QR code付款。記者黃筱晴／攝影
悠遊付也提供小額支付功能，首波可在頂好超市、萊爾富、春芳號等連鎖店家、艋舺夜市、寧夏夜市等約2,000個微店用手機掃碼QR code付款。記者黃筱晴／攝影

悠遊卡 夜市 捷運

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