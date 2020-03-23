街頭藝人不必考試打贏官司 新北今宣布改採登記制

街頭藝人不必再考試。「流浪浮雲樂團」前年報考台北市審查未通過，該樂團打行政官司，台北高等行政法院今年1月援引司法院大法官解釋意旨認為，街頭藝人表演屬於職業自由，審查已逾越必要程度屬於無效。繼昨北市提出改「登記制」，新北今也發稿，明年度起，新北市街頭藝人將由審查制調整為登記制。

新北市文化局表示，街頭藝人除了台南2018年起終止審議業務，改為登記，目前其餘縣市幾乎都採取考試制，該官司出爐後，北市未上訴，應全台都會逐步採登記制。

新北文化局表示，原持有今年6月30日到期的街頭藝人證者，今年度因新冠肺炎疫情，將不辦理換證作業，所有街頭藝人許可期限皆得展延至今年12月31日，3月施行街頭藝人登記制度，配合登記制度上路統一進行新證更換。

新北市街頭藝人自2008年起開辦，累積通過1587組街頭藝人，公告展演場地達99處，去年共計1萬287人次申請表演。因應預期投入街頭展演人數增加，文化局將與各界合作，拓展新展演場域。新北文化局表示，管理上因為仍須登記入案，且並非登記制就可隨意表演，需在新北市99個表演場地演出。