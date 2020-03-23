「間歇性」走路好處多 走對了可減肥又健身

疫情持續擴散，民眾要鍛練身體，沒時間、沒場地、沒設備不能運動？那就試試走路訓練吧！World Gym Blog教「間歇性」走路減肥好處多，只要用對方式並且調整正確姿勢，靠走路也可以減重保健康。

綜合醫界説法，走路有10大優點包含：助減重、促進心臟健康、預防憂鬱症、提高免疫力、增加專注力、預防失智症、預防糖尿病、延長壽命，以及走路減肥是環保又省錢的運動方式！

但不是走路時間長、累積步數多、速度夠快，就能得到走路的好處；走路減肥的姿勢，也是一大重點，若彎腰駝背的走路，不僅沒運動效果，還容易全身痠痛。

World Gym Blog分享間歇性走路減肥，舉例來說：快走3分鐘(速度讓你感到微喘，或是有點吃力)→正常速度3分鐘，為1回合，交替做5回合再休息，建議剛開始練習，1天先以5分鐘為目標，接著10分鐘、20分鐘慢慢增加到1天可以訓練30分鐘，如果能堅持每個禮拜4次，每次30分鐘，減重效果會很顯著！

World Gym Blog傳授間歇性走路減肥的正確姿勢：

1.視線

走路時不能一直低頭看地上，看不到前方很容易跌倒、撞傷，頸椎也會不舒服，把頭抬起來，眼睛直視前方，並隨時注意腳下和周遭環境。

2.上半身

抬頭挺胸，核心肌群用力，保持背部挺直，肩膀放鬆不用力，走路時讓手肘自然呈現90度，並且隨著節奏擺動。

3.下半身

步伐比正常走路略寬，前腳著地時，腿部伸直、腳尖朝上、腳跟輕輕放下；後腳腳尖輕點地面，更有利於行走。

World Gym Blog提醒走路運動時一定要選擇安全的地點，並且注意路況，小心自身安全。

World Gym BIog還指出，指出，連賈伯斯、祖克伯都喜歡走路開會，這是為什麼呢？史丹佛大學證實走路在創意表現的成果上，比坐著高出60％，正襟危坐的辦公室開會，可能不只肢體僵硬，連腦袋也變得遲鈍，因此當一般會議討論不出好點子，試試看和組員到戶外邊走路邊開會，打破僵化的思考模式、避免恍神、打瞌睡。