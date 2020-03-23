口罩90台新產線全交貨 日產量將挑戰1300萬片

經濟部為防疫購入的90台口罩機，已於本週交貨完畢，經濟部次長林全能指出，上周口罩日產量最高已經有1260萬片，將挑戰平日最高1300萬片。他說，目前還有幾台口罩機需要進行安裝後的調機、測試，預計下下周，也就是春假後，就可以達到平均日產能1300萬片的目標。

立法院經委會今（23）日要求經濟部針對「行政院蘇院長要求機關『開糧倉』政府加快、加速、加大啟動公共支出及簡化申請方式與降低申請門檻」等三案進行報告，並備質詢。經濟部長沈榮津由於必須趕赴行政院開紓困相關會議，上午11時前離席，由林全能代為接受質詢。

林全能會中受訪時表示，本週將有兒童用口罩、外科綁帶式口罩新機台上線，另外，經濟部第一批購買的60台口罩機都在運轉中、第二批30台口罩機已陸續交機完畢，目前還有部分機台在調機，預計下週可以全數教調完畢。

他指出，上周平日日產量已經達到1260萬片，本週就有可能挑戰最高日產量1300萬片，目標春假過後就能達到整周平均日產量1300萬片。

口罩機新增了90條產線，在人力需求方面，林全能說，除了國軍支援包裝部分，工具機廠商支援部分技術人員外，也請口罩廠商新聘雇全職、非約聘的生產線人員。

另外，經濟部已協助公有市場添購口罩，從分發6個口罩增加到12個口罩，立委陳亭妃表示，民有市場消費人口不亞於公有，也應比照辦理，增發到12個口罩，經濟部承諾辦理。