北部東部濕涼到明天！周四起熱飆32度 周六又下雨

今天天氣明顯轉涼。中央氣象局說，今天到明晨受到東北風稍強影響，北部、東半部轉濕涼，留意局部短暫雨。明天白天開始到周五天氣穩定，尤其是周四、周五氣溫將來到32度以上，緊接著周末又將變天。

氣象預報員官欣平說，東北風的影響持續到明天。迎風面北部、東半部今天雲量增多，留意局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭和花蓮都會有斷斷續續的降雨，中南部則是維持多雲到晴，有陽光露臉。到了明天降雨範圍剩下東半部和北部山區。

氣溫方面，今明兩天因為天氣轉濕涼，北部高溫比昨天降了9度左右，整個北台灣高溫剩下24到27度，中南部和台東則不受影響，仍可能出現30度以上高溫。

官欣平說，周二到周五都是好天氣，其中又以周四、周五最好，因為風向轉為南風，各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨。不只中南部將出現32度以上高溫，北部也有32度的機會。

官欣平說，周末又要再度變天，受到鋒面通過及東北季風增強影響，迎風面北部、東半部水氣變多，宜留意局部短暫雨，中南部雲量也會比較多。

氣溫方面，和周五相比，北台灣高溫降幅來到7度左右，中南部則是2到3度，也因為降雨，北台灣低溫下探16度，其他地區則是18到20度。