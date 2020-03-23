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交通部救經濟 重大工程提前發包逾700億投資台灣
交通部長林佳龍今天在臉書發文說，新冠肺炎讓全球經濟陷入泥沼，為承接下墜的經濟，國內交通重大建設工程提早發包，至少700億資金搶先投資台灣。
林佳龍說，面對新冠肺炎疫情，台灣第一波雖然守得不錯，但可預期未來的抗戰工作會更加艱辛。近期股市跌跌不休，因此在防疫、紓困之外，交通部還要再超前部署，接住下墜中的經濟，傾一切的力量對抗衰退。目前已經盤點國道、公路、鐵道、航海、航空等計畫中的工程，全面加速辦理。
交通部指示，原訂6月底前發包者提前發包，下半年度全部提早3個月發包後1個月內開工，逾60件提早發包，預算規模超過700億。至於執行中重大工程，有59件、116億提前一個月完工、明年有46件工項、35億提早辦理。
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