紫班蝶首見連三天遷徒爆量 國3林內段續封外車道

紫斑蝶從3月21日至今天（23日）已連續三天大量飛越國道，為歷年來首見連續三天出現大量遷徒，交通部高公局為保護這群嬌客，連續3天封閉國道3號北上252k-251k外側車道，降低高速公路車流對紫斑蝶遷徙的影響。

高公局中區養護工程分局表示，台灣西部紫斑蝶春季往北遷徙路線，每年在雲林縣林內鄉觸口地區穿越國道3號林內段。從2007年起至今，持續引領紫斑蝶飛越國道，今年2月14日更完成紫斑蝶防護網設置，共計1100公尺。而當紫斑蝶飛越國道，蝶量達每分鐘250隻次以上，就配合封閉外側車道。因此措施，紫班蝶的致死率從2007年的3%，降至2019年的千分之2.83。

截至今天高公局共計啟動「國道讓蝶道」封閉外側車道3次，今年第一波高峰於3月21日，每分鐘482隻次，總蝶量4萬5603隻次；3月22日第二波高峰，最高每分鐘579隻次，總蝶量更高達6萬9039隻；今天第三波高峰，目前最高量每分鐘1002隻次，已啟動封閉外車道中。

高公局中區養護工程分局呼籲用路人通過此路段時，如遇紫斑蝶通過，請保持正常車速行駛，千萬不可驟然停車或減速觀賞，以維護高速公路行車安全。