雙龍七彩吊橋頻被闖入 林明溱決定防疫優先延後開放

原訂4月1日開放啟用的南投縣信義鄉雙龍七彩吊橋，日前頻頻被民眾推開管制門卡而闖進，並隨著上周做出緊急下令停辦國姓電音趴後，南投縣府上午再宣布活動一切防疫優先，雙龍瀑布延後開放，並將立牌禁止民眾進入，而原本每年盛大慶祝的千人製梅活動，也改為小班制體驗製梅。

林明溱指出，目前信義鄉雙龍瀑布及七彩吊橋仍在封閉中，因未開放沒有派駐管制人力，但日前自行前往的民眾竟不顧危險攀爬進出，這種行為十分不可取，縣府除持續封閉吊橋門禁，也會立牌公告在開放前禁止進入，呼籲民眾不要再硬闖。

林明溱並說，由於國際疫情日趨嚴峻，不少信義鄉雙龍在地民眾反映，十分擔心這個當口開放雙龍七彩吊橋，恐會湧進大量外來遊客，大幅增加新冠肺炎傳入部落的危險性，紛紛要求縣府延後開放，經過縣府相關單位研商並與地方居民溝通後，決定順應民意及防疫優先的考量，確定取消4月1日開放雙龍吊橋的計畫。