減肥效果攏是假！北市稽查食品廣告 開罰上千萬

不少社群網站、電視台充斥著食品廣告，令許多消費者動心，卻也暗藏食安風險。台北市政府衛生局今指出，108年處分食品違規廣告共計485件，罰鍰金額共計2543萬元，其中違規廣告媒體來源，又以網路351件最多，共計開罰1733萬元，電視87件次之，其次為平面宣傳物17件。

針對351件「網路」違規食品廣告來源，食品藥物管理科長陳怡婷說，其中又以公司官網網站164件最多、裁罰金額828萬元，其次Facebook網站67件，裁罰金額330萬元，蝦皮購物網站22件，裁罰金額91萬元。

至於違規食品廣告類別，食品藥物管理科陳怡婷科長表示，無論是網路或電視廣告，又以宣稱「減肥瘦身類」109件佔首位，其次為「提升免疫力」68件、再來是「宣稱護眼功效」48件。陳怡婷強調，食品就是食品，不具有醫療功能，若食品廣告涉誇大不實、易生誤解或醫療效能，將依違反「食品安全衛生管理法」規定，可處新臺幣4萬元以上400萬元以下或60萬元以上500萬元以下罰鍰。

此外，陳怡婷說，若健康食品廣告涉誇張、虛偽不實或醫療效能，且宣稱的保健功能未依中央主管機關查驗刊載，只要超過許可範圍，將依「健康食品管理法」開罰新台幣10萬元以上50萬元以下或40萬元以上200萬元以下罰鍰。

陳怡婷呼籲，企業應注意自身形象，提升自主廣告管理能力。另外，台北市衛生局也預告，將免費辦理4場「淨化廣告講習班」課程，首場將於6月18日下午在台北市立圖書館總館10樓國際會議廳舉行，另3場預計於 7月9日、16日、30日辦理，業者可於開課日前2週線上報名（網址：https://meeting.health.gov.tw/）。