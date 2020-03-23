悠遊付今上線 悠遊卡公司發豪語：2年內趕上一卡通

悠遊卡公司「悠遊付」今天正式上線，第一天就吸引超過一萬人註冊，不過悠遊卡的最大對手一卡通電子支付上線已經19個月，根據金管會最新統計，2019 年電子支付使用人數達 692 萬人，其中又以 LINE Pay 一卡通居冠，會員數高達 203 萬人，外界質疑悠遊卡落後一卡通這麼多，何時才可以急起直追。

對此，悠遊卡公司董事長陳亭如強調，悠遊卡的交易金額是一卡通的7倍以上，對於悠遊付上線相當有信心，「2年之內，電子支付各項都會很好」。

陳亭如表示，悠遊卡和一卡通處在不太依樣的策略角度，尤其悠遊卡一年擁有2500萬張的活躍卡，可以說是擁有全台灣的消費者，因此在推出電子支付更為小心，我們是服務的延伸，不會讓民眾覺得，都已經擁有悠遊卡了，還要悠遊付幹什麼。

陳亭如表示，悠遊卡擁有最大的消場域、最大的消費群，沒有道理做不好。

至於何時才會讓iOS系統手機也可以「逼一下」搭公車、捷運？陳亭如表示，這還是要看國際支付廠牌的態度，但保證悠遊卡公司會積極爭取。

至於今年疫情是否有影響悠遊卡公司的營收？陳亭如說，的卻有影響，因為不只是疫情，今年開學也比較晚，多少對於悠遊卡公司的清分收入還是會有影響。