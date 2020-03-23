聽新聞
test
0:00 / 0:00
悠遊付今上線 悠遊卡公司發豪語：2年內趕上一卡通
悠遊卡公司「悠遊付」今天正式上線，第一天就吸引超過一萬人註冊，不過悠遊卡的最大對手一卡通電子支付上線已經19個月，根據金管會最新統計，2019 年電子支付使用人數達 692 萬人，其中又以 LINE Pay 一卡通居冠，會員數高達 203 萬人，外界質疑悠遊卡落後一卡通這麼多，何時才可以急起直追。
對此，悠遊卡公司董事長陳亭如強調，悠遊卡的交易金額是一卡通的7倍以上，對於悠遊付上線相當有信心，「2年之內，電子支付各項都會很好」。
陳亭如表示，悠遊卡和一卡通處在不太依樣的策略角度，尤其悠遊卡一年擁有2500萬張的活躍卡，可以說是擁有全台灣的消費者，因此在推出電子支付更為小心，我們是服務的延伸，不會讓民眾覺得，都已經擁有悠遊卡了，還要悠遊付幹什麼。
陳亭如表示，悠遊卡擁有最大的消場域、最大的消費群，沒有道理做不好。
至於何時才會讓iOS系統手機也可以「逼一下」搭公車、捷運？陳亭如表示，這還是要看國際支付廠牌的態度，但保證悠遊卡公司會積極爭取。
至於今年疫情是否有影響悠遊卡公司的營收？陳亭如說，的卻有影響，因為不只是疫情，今年開學也比較晚，多少對於悠遊卡公司的清分收入還是會有影響。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言