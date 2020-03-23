防疫不出門 北市推網路外送食安隨手查

民眾使用網路美食外送平台比例逐增，而在防疫期間，不少人改以「外送」取代「外帶」，降低群聚感染風險。為能讓民眾安心享用美食，北市衛生局在「iMAP食藥粧網路地圖」推出「網路美食外送平台專區」，主動公開6大網路外送平台配合之餐飲業者衛生環境稽查結果，為民眾把關食品安全。

北市衛生局長黃世傑表示，疫情期間大家不方便出門，美食外送也相當普及，為了讓民眾「安心外食」，並落實「資訊透明」原則，自「台北市食品安全自治條例」通過後，已將美食外送平台納入考核項目，民眾透過網站及手機APP都能查得到，讓消費者在訂餐時，也能多一分保障。

北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷進一步說明，在「網路美食外送平台專區」中，包含「Uber Eats」、「Foodpanda」、「Foodomo」、「有無快送」、「戶戶送」、「蝦皮外送」等6大網路外送平台及其餐飲合作供應廠商，皆列入考察重點，目前也已完成693家與外送平台合作餐廳的食品衛生，並將稽查結果放在食藥粧網路地圖，讓消費者在訂餐時，也能將餐廳衛生品質列入評估。

針對查核結果，陳怡婷補充，截至昨天為止，有5家餐廳業者等待複查，至於不合格餐廳，民眾可在食藥粧網路地圖中，看見業者的不合格項目，另附有照片可供民眾參考。