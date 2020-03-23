常溫販售肉品太落後 肉攤與消費者觀念都應改變

國人愛吃溫體豬，因此台灣的肉品消費七成在傳統市場，三成在生鮮超市，學者認為，這與國人的消費型態有關，台灣自詡為現代化國家，以常溫販售豬肉型態很落後，希望傳統肉攤與消費者觀念都能夠與時俱進、逐步改變。

東海大學畜產與生物科技學系教授吳勇初表示，超市銷售生鮮肉品管制在7度C，傳統市場冷藏櫃銷售肉品農委會要求15度C；兩者最大的差異在於7度C肉品可以放很多天，但15度C僅能存放12小時；他說，農委會的肉品冷藏櫃補助計畫，台灣越熱的地方接受度越高，他曾到高屏地區去訪視傳統肉攤發現，南部天氣太熱，若常溫販售肉品，肉品放置超過12小時，肉就產生臭味，這味道一般人都能發現，因此南部肉攤響應政策、增設冷藏櫃相對比中部北部肉攤踴躍。

無勇初表示，消費者的採購習慣也要改，消費者肉品七成在傳統市場買，三成在生鮮超市買，在傳統市場購買主要是「交朋友」，攤商會依照消費者的需求提供肉品；台灣這麼多肉攤，現階段願意改變、且設置溫控冷藏櫃者少之又少，政府補助主要是起帶頭作用，畢竟肉攤是屬於比較傳統的行業，若仍維持老一輩的經營，對攤位的周遭衛生比較不注重，但若二代經營，不僅會改低溫冷藏，連後分切的環境都一併改善，這是未來的趨勢；台灣自詡為先進國家，還在用常溫賣肉品，這樣太落後。

農委會副主委黃金城表示，部分肉攤認為冷藏櫃占地方，加上用電支出，因此比較會觀望，但也有商家改用冷藏櫃後，生意也不差，他認為，肉品若賣到中午，生菌素真的會增加很多，使用冷藏櫃是有必要性的，不僅希望肉商能改變，消費者的觀念也要改，雙方都要努力，讓肉類販售能有好的衛生條件。