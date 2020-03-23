推廣傳統肉攤改用冷藏櫃 為何攤商興趣缺缺？

農委會鼓勵傳統市場肉攤改變銷售習慣，改採冷藏櫃銷售肉品，並且補助設置冷藏櫃，但多年來成效有限，有的肉攤認為冷藏櫃比較乾淨，但有的攤商認為會增加支出，因此觀望；農委會表示，為了肉品銷售衛生安全，未來會集中行政資源，投入宣傳冷藏肉販售。

農委會從2017年開始進行為期四年的「養豬產業振興發展計畫」，並委託中央畜產會執行，今年將是補助計畫最後一年；攤商業者經過申請，可以用公費補助改善肉品現代化設施，包括補助肉品市場附設屠宰場屠體待運區(或屠宰場)溫控與遮蔽設施、運送肉品的冷藏車，以及鼓勵傳統肉攤採用冷藏櫃賣豬肉。

其中，補助肉品現代化示範攤位溫控設備，政府補助以不超過五成為原則，每攤最高補助金額上限為15萬元，並提供設備改善範例供外界參考。

根據農委會統計，傳統肉攤改用現代化冷藏櫃銷售，2017年完成73攤、2018年92攤、2019年109攤，雖逐年小幅成長，對照全台有萬家傳統肉攤，成效很有限。

新北市傳統市場陳姓肉攤表示，覺得攤位放冷藏櫃增加負擔，攤商後場也有大型冰箱，若真的賣不完，放冰箱就好，因此並沒有想要改用冷藏櫃賣豬肉；另外一家吳姓肉攤表示，兩三年前就已經改用冷藏櫃賣肉，他覺得比較乾淨，但是有些消費者會覺得冷藏櫃裡的肉，不是今天宰殺的，需要長時間不斷跟消費者溝通。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，肉品冷鏈的串接，必須從上游屠宰端屠體預冷，中游冷藏運輸，到下游冷藏生鮮販售都要配合，目前屠宰預冷部分，因屠宰場數量有限，推動成效顯著；冷藏車運送，因衛福部已有密閉式運輸屠體的規定，且執法力道強，肉商配合意願也不錯。

王忠恕表示，僅有零售肉攤部分，因為傳統市場肉攤數量龐大，預估目前至少還有8000攤，主要是消費者以及傳統溫體豬肉販賣習慣一直存在，因此這部分推動成果不顯著，未來將集中行政資源投入這區塊，並會以加強媒體宣導冷藏肉販售的衛生安全，藉此對肉攤產生改善壓力，加速冷藏販售推動。