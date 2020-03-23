堅果助抗病 國健署調查：兒少每天只吃建議量的10分之1

堅果種子富含不飽和脂肪酸、膳食纖維、維生素E、微量礦物質，營養且可預防慢性病。衛福部國健署長期建議每天吃到一湯匙的量，但2013年至2016年間的國民營養調查卻顯示，絕大多數民眾都吃不到這個量，尤以兒童與青少年攝取嚴重不足，每天只吃進建議攝取量的十分之一。

衛福部國健署社區健康組組長羅素英表示，近來新冠肺炎使人心惶惶，充分且均衡攝取營養能提升身體抵抗力，有助抵禦病毒感染。其中，堅果種子類含有單元不飽和脂肪酸，可降血脂並減少心血管疾病的發生風險；其中的維生素E是重要的脂溶性抗氧化劑，有助於保護心血管、減少自由基；其中的纖維質則有助腸胃蠕動。

常見的堅果種子類包括腰果、核桃、胡桃、花生、芝麻、杏仁、開心果、夏威夷豆等。國健署長期建議每天攝取一湯匙的堅果種子類，約為五顆腰果、或五顆杏仁果或十顆花生的量。

不過，2013年至2016年間的國民營養調查卻顯示國人普遍攝取不足。這份調查顯示，七歲至18歲的兒童青少年每天只吃了0.1湯匙的量，19歲至44歲青壯年每天只吃0.3湯匙，45歲至64歲壯年每天吃進半湯匙，65歲到74歲的攝取量最高，不過平均也只有0.8湯匙、同樣未達標。

目前正值防疫之際，衛福部國健署再度提醒均衡飲食的重要性。羅素英表示，選購堅果種子類食物時，建議選擇原味或直接購買生的回家自行烘烤，以保留完整營養，且能減少熱量、添加糖或鹽分攝取。購買回家後除了直接吃，也可敲碎、打成粉搭配蔬菜、牛奶或優格等一起入菜料理，為菜餚增添營養與風味。