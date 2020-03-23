居家檢疫恐暴增至6萬人 環保署：擬增聘業者清運廢棄物

指揮中心昨表示，若返台人數沒有大幅下降，居家檢疫同時在案數會有6萬人，也代表居家檢疫的垃圾變多，挑戰環保署清運及處理量能。環保署今天在立法院表示，目前全台有8家甲級廢棄物處理業者，可處理53萬公噸的居家檢疫垃圾，處理量能沒問題，但可能無法及時清運，不排除新增委託乙級處理業者協助清運。

立法院衛環委員會今天邀請環保署報告疫情期間的廢棄物處理專案報告，署長張子敬說，統計至3月19日，已處理居家隔離、居家檢疫住戶廢棄物6872公斤，還有集中檢疫場所廢棄物7110公斤。另截至3月19日為止，全國有1044人正在居家隔離，4萬9077人居家檢疫，合計5萬121人。

目前全台8家廢棄物處理業者每天可處理53萬公噸，張子敬說，垃圾處理量能沒問題，但要考量清運問題，因為如果居家檢疫民眾如果散得很遠，業者必須在清運上會比較困難，未來居家檢疫垃圾量太多的話，甲級業者的清運量能有可能不足，將請地方政府委託乙級廢棄物處理業者清運，但垃圾末端處理還是要由甲級業者來做。

張子敬表示，希望居家檢疫垃圾盡量不要排入家戶垃圾，如果真的爆發流行，處理、清運量能實在不足，才會考慮請清潔隊幫忙，但也只會幫忙搜集、清運垃圾，不會實際處理。

立委吳思懷說，基層村里都很憂慮，擔心這些廢棄物成為疫情破口，應該趕快增聘人員或車輛。立委蔣萬安表示，即使統計有6萬民眾要居家檢疫，但將垃圾委託給甲級業者的民眾不知道有多少，因為很多民眾也不知道要跟誰聯繫，以為可以自己處理，環保署應該主動積極宣傳。