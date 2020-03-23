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疫情運輸共享商機更夯 iRent推優惠

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
一小時內使用iRent汽機車間相互接駁轉乘 可免費騎機車30分鐘。業者提供
一小時內使用iRent汽機車間相互接駁轉乘 可免費騎機車30分鐘。業者提供

和泰集團（2207）旗下的和運推出隨租隨環汽機車租賃品牌iRent今天再宣布新政策，推出汽機車轉乘 送免費騎機車30分鐘，吸引更多消費者參與使用共享汽機車服務。自今天起，只要民眾於一小時內使用iRent汽機車相互轉乘，可享有免費騎機車30分鐘優惠。

和運說明，若消費者先使用汽車，於還汽車一小時內使用機車，可享有機車30分鐘免費騎乘；若消費者先使用機車，於還機車一小時內使用汽車，則可於汽車還車時折抵前次機車使用分鐘數之金額，簡單的換算，折抵上限為30分鐘，現行費率前六分鐘10，第七分鐘起每分鐘$1.5，即最高可折抵46元。

消費者愈來愈不愛搭乘大眾交通工具，共享汽機車經濟快速崛起，iRent，在大台北地區，汽車已投入2500輛，6月底將增加到3000輛，機車規模達4000輛，6月底將再增到4500輛，未來會因應市場需求，持續擴充營運規模。

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iRent汽機車間相互轉乘 可免費騎機車30分鐘

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汽機車共享經濟 乘勢崛起

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