每百人有1人自閉症 醫師點出四大觀察面向

4月2號為世界自閉症關懷日，自閉症發生於全世界，據國際流行病學統計，每100人約有1人會罹患；中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺今點出眼神、反應、指示、情緒等4大觀察面向，提醒家長若發現孩子有上述症狀，恐患有自閉症，要盡快尋求醫師進行專業評估，「早期發現、早期療育」。

王明鈺說，自閉症是一種與遺傳高度相關的神經發展疾病，疾病表現受基因與環境互相影響。自閉症的核心困難有 溝通與社交障礙、侷限興趣及重複固著行為。

王明鈺指出，1歲半到3歲是診斷的黃金時機，家長若發現孩子出現「1、嬰兒時期眼神不看父母、或對人閃避眼神； 2、對叫喚他的名字沒有反應，也少有呀呀學語的樣子； 3、不太會依照父母親或大人指示做動作； 4、較少有分享物品、感受、情緒的舉動」，就可能患有自閉症，據過去實證研究，早期密集行為治療能夠改善自閉症兒童的適應能力，提升語言及智能發展。

不過，過去的早期療育常是家長帶著孩子奔波在各治療室，近年研究卻發現，家庭是最能提供語言溝通及社交互動刺激的場域，新的療育觀念則是家長積極參與療育過程，不是只靠醫療專業人員的介入。

對此，王明鈺說，中醫大新竹附設醫院從4月起，除針對自閉症兒童開設「學齡前自閉症遊戲互動團體」，也針對家長開設「自閉症家長團體」，學齡前遊戲互動團體一共有15個課程，由心理師透過遊戲情境提升孩子對人際互動的動機和興趣，練習察言觀色同儕的反應，用適當的互動技巧教到朋友。

另外，也針對家中有0到6歲經診斷確認自閉症兒童的家長開設「自閉症家長團體」，共有9堂課，包含「自閉症是甚麼 ?」「自閉症的人際互動問題？」「回歸家庭我可以這麼做！」 希望父母親一起學習並參與孩子的療育。