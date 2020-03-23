現在該國內旅遊嗎？他籲少外出 網友：保持距離就好

新冠肺炎國內確診案例目前已破百例，雖多為境外移入個案，但有民眾指出許多人推薦改國內旅遊，不過難確保居家檢疫者不會有漏網之魚，現在應減少外出避免大型群聚，但也有網友認為保持與人接觸的距離，仍可到空曠地區郊遊。

有民眾在「Dcard」發文表示，假日仍看到許多民眾出遊，更有人建議不要出國「台灣這麼好玩，我們國內旅遊就好。」讓他有些擔心。原po 認為，目前入境旅客人數多，但無法保證居家檢疫的人能百分百的落實，同時也有可能接觸居家檢疫的民眾會攜帶病毒外出。

原po近一步解釋，居家檢疫者在一開始身體若無異狀，依然和家人維持正常互動，但之後發病就已為時已晚，因爲即便居家檢疫者沒有外出，但他的家人在這段期間仍正常生活，可能就將病毒帶出門外。因此他建議，這段期間若非必要應該要減少外出，避免大型群聚活動，保護自己也保護他人。

文章一出，網友留言表示，「這一波境外移入不可以小看，如果每個人都跟幾個親密接觸，難保不會有漏網之魚，現在能避免的聚會就盡量避免」、「只要有近百人的景點能避就避」也有人指出，「很多人還是會跑夜店等密閉空間，很可怕」，還有人說，「真的很多人對居家隔離的意思有誤解，不是待在家裡沒外出就可以，而是誰也不能跟你互動」。

不過也有人認為，仍然可以到較為空曠的地點散心。網友說，「我覺得真的想出去走走的話也是可以，自駕去一些空曠的高山郊區及海邊還不錯，人和人也有空間保持距離」、「我是覺得不要去人多地方，去山上或者接近大自然的地方應該還好，然後避免搭乘大眾運輸改成自駕，雖然現在台灣大部分病例是境外移入，不過還是有社區感染的風險」。