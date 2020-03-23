手機悠遊付上線「逼一下」可搭車 首日註冊人數已破萬

隨著電子支付越來越普及，眾所期待的「悠遊付」今天正式上線，只要手機綁定信用卡，除了可以看到悠遊卡消費資訊外，還可以自動加值、付款、轉帳、繳停車費、繳水費等，其中Android系統手機還可以「逼一下」，就可以感應搭乘雙北捷運或公車，昨凌晨相關功能一開通，就吸引超過一萬人搶先設定體驗。

悠遊卡公司去年2月獲得金管會核准取得電子支付許可後，去年12月開始試營運，今天正式推出悠遊卡公司電子支付「悠遊付」，全面開放民眾註冊，原本的悠遊卡支付功能不變，卻多了不少電子支付的功能。

北市府交通局長陳學台表示，每天搭乘大眾運輸系統的有420萬人次，其中有9成是使用悠遊卡，如果都可以轉成悠遊付，對推動整個公共運輸系統是很有幫助的。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊卡公司字自2000成立，2006年首張悠遊卡聯名卡問世，2010開始跨足小額消費，2020年，也就是今年發卡總數已達九千萬張，悠遊付的上市，希望可以強化悠遊卡，讓「一卡、一付」的組合，讓民眾更方便使用。

民眾只要手機下載「easy wallet」APP，完成實名制註冊，綁定金融帳戶就可以開始使用。悠遊付總計包含五大功能，除了可以搭乘公共運具外，還可以帳戶間轉帳、自動加值悠遊卡、掃描QR Code就可消費支付、收款、線上付款等，另外還可以綁定台北卡，也可以繳納台北市自來水費、停車費以及聯合醫院醫療費。

不過儘管悠遊付可以搭乘大眾運輸系統，目前僅限定持有NFC功能的Android手機，首波開放運具包含雙北捷運、雙北公車、YouBike，其餘悠遊卡可搭乘的運具未來也將陸續納入。

此外，每個悠遊付帳號最多可綁定20張悠遊卡，且可以自動加值，一旦成功綁定，就可以在全台超過8萬個支付點消費時，不會再有「餘額不足恐懼症」，包括頂好超市、萊爾富、艋舺夜市、寧夏夜市等都可以使用。

悠遊卡公司表示，悠遊付還有多項新功能將在4月陸續上線，包括線上購買1280公共運輸定期票、綁定信用卡消費、未成年人註冊、外國人註冊、自動櫃員機(ATM)轉帳儲值等。

為了慶祝悠遊付正式上線，悠遊卡公司也推出消費回饋功能，即日起至5月底止，使用悠遊付錢包或綁定新增於EasyWallet App的本人記名悠遊卡，在特約商店單筆消費滿200元，就可回饋悠遊付儲值金20元，限量25萬份，每個帳戶每日限贈1次，活動期間每個帳戶最高回饋100元。

悠遊卡公司表示，首波支援悠遊付金融帳戶儲值的銀行業者，包括第一銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、新光銀行、永豐銀行、台新銀行及中國信託銀行等8家銀行，即日起至4月底日止，綁定銀行帳戶且自動儲值至悠遊付帳戶，首次自動儲值成功即可獲得悠遊付帳戶儲值金，不同銀行有不同回饋方式，回饋金額66元至200元不等，每人限回饋1次，限量回饋，先搶先贏。

詳情可上悠遊付活動官網查詢。